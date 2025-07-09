Свежий кумыс по старинным рецептам

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Состоялся Республиканский этнофес­тиваль Bozoq fest – qymyzmuryndyq 2025. Его организаторами выступили Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» и Целиноградский район Акмолинской области.

фото Бекена Жапарова

Праздник Қымыз­мұрын­дық символизирует начало традиции летнего кумысопития, единение народа и благословение изобилия. В 2018 году он был официально включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что подтвердило его универсальную ценность и статус уникального культурного феномена казахского народа.

Участниками фестиваля стали жители 21 аула, сделав его не просто культурным событием, а подлинной реконструкцией древней традиции. Гости дегустировали свежий кумыс, изготовленный по древним рецептам, пробовали блюда казахской кухни. Особую атмосферу создали выступления этномузыкальных ансамблей, народных певцов, театрализованные постановки.

На фестиваль приехали отечественные и зарубежные исследователи, чья деятельность связана с сохранением и изу­чением культурного наследия степной цивилизации. Среди них – директор НИИ археологии им. К. А. Акишева, одна из первооткрывателей древнего городища Бозок Марал Хабдулина, доктор исторических наук, профессор, один из авторов нового семитомного издания «Истории Казахстана» Аяган Буркитбай, профессор Болонского университета, итальянский археолог Жан Лука Бонора, известный этнограф Зубайда Сураганова, председатель Ассоциации мас­теров войлочного искусства
Бибигуль Карденова.

– В одном из средневековых сочинений подобный праздник описан так: «Принесли и подали очень много кусков разделанного и сваренного мяса и, как принято, много бурдюков кумыса из кобыльего молока и начали есть и пить», – говорит Зубайда Сураганова. – Кумыс­ная церемония описывается и в историческом сочинении «Море тайн относительно доб­лестей благородных» Махмуда бен Вали. Кумыс в нем назван в качестве основы для общения людей, напитком, прогоняющим печаль.

Жан Лука Бонора отметил значение обряда қымызмұрындық как культурного символа. По его словам, дальнейшее изучение традиций степной Евразии требует широкой международной поддержки. Бибигуль Карденова сказала о необходимости активного продвижения праздника на международной арене как уникального культурного бренда, способного укрепить имидж Казахстана в мире.

– Праздник стал важным этапом популяризации нематериального культурного наследия евразийских степей. Мы стремимся не просто сохранить, но и передать традицию праздника кумыса будущим поколениям, – отметила директор музея-заповедника «Бозоқ» Сауле Бурбаева.

По ее словам, Қымыз­мұрындық – не просто этнофестиваль, а культурный мост между прошлым и настоящим, наукой и обрядом, городом и аулом. Целиноградский район Акмолинской области продемонстрировал, как при научном сопровождении сохраняется и развивается народная традиция. Завершился фестиваль обрядом бие байлау – символическим началом доения кобыл, приготовления первого кумыса и ритуального кумысопития, когда все желают друг другу мира, радости и изобилия.

#Астана #фестиваль #кумыс #Бозоқ

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