Священный Тектурмас

Вокруг этого древнего культового места, датируемого XIV веком и считающегося в народе священным, из-за неточности документальных сведений образовалось множество гипотез и легенд. Одни из них связаны с его происхождением, другие – с таинственным подземным ходом, прорытым под строением, третьи – с событиями, якобы происходившими здесь. Никто не может сказать достоверно, какие секреты по сей день хранит Тектурмас, поскольку он до конца так и не был изучен. Но все же некоторые факты известны.Название строения в переводе с тюркского языка означает дословно «не просто так стоит», «беспокойное место» или «непростое место». По какой причине его так назвали, остается загадкой. Но его значение указывает на то, что этот объект является далеко не обычным. И это на самом деле так.Мавзолей Тектурмас построен в юго-восточной стороне областного центра, на самой его окраине. Он возвышается на одноименной горе, расположенной на правом берегу реки Талас и являющейся последней в гряде Киргизского Алатау. А вокруг него раскинулось старинное культовое место – некрополь Древнего Тараза. Примечательно, что здесь были обнаружены могилы последователей трех разных религий. По словам старшего научного сотрудника государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники Древнего Тараза» Анны Крокошевой, в древности вдоль течения реки селились земледельцы, предпочитавшие хоронить родных на ближайшей возвышенности, которой и был Тектурмас. Самые древние захоронения датируются рубежом нашей эры. Они относятся к эпохе процветания зороастризма. Как выяснилось, это одно из крупнейших зороастрийских кладбищ на территории Центральной Азии.– Если стать лицом к мавзолею и приглядеться, то на правом склоне горы вплоть до нынешней железной дороги можно увидеть массу небольших углублений. Это старые могилы, которые спустя долгие годы осели. Кое-где даже сохранились надгробия, – рассказывает Анна Крокошева.Для погребальной церемонии зоро­астрийцы использовали специальные керамические сосуды – оссуарии. Некоторые из них найдены археологами при здешних раскопках и теперь представлены в постоян­ной экспозиции областного историко-краеведческого музея. Они имеют разные формы и размеры. Часто хумы украшались лепниной. На них, как правило, наносились зооморфные символы, напоминающие снежных барсов, горных козлов, обезьян и других животных. Также нередко использовался знак Солнца.Поскольку Тараз был городом, где исповедовали различные религии, принесенные по Великому шелковому пути, то в окрестностях Тектурмаса также обнаружены захоронения первых христиан-несторианцев, а также святые мусульманские могилы.Сегодня мазар стал одним из мест паломничества. Многие верующие, проезжаю­щие мимо, считают священным долгом посетить его. Стараются побывать здесь и гости административного центра. Этот безмолвный памятник древней культуры, к сожалению, не «дожил» до нашего времени в своем исконном виде, но сохранил первоначальные очертания. Когда-то на этом месте находился средневековый мавзолей из жженого кирпича, по-видимому, построенный в период распространения на здешней территории ислама.Как известно, в 1930-х годах многие памятники, особенно культовые, были частично или полностью уничтожены. Такая участь постигла и средневековый мавзолей Тектурмас. Впоследствии он был полностью разобран, а материалы пошли на строительство других объектов. Позже вблизи места захоронения местные жители возвели ветхую конструкцию, называемую в народе «муллушкой», которая посещалась паломниками, несмотря на идеологические запреты. Так долгие годы лишь плита, оставшаяся на месте мазара, и народная память хранили историю Тектурмаса. Но, к великому счастью, сохранилась его фотография конца XIX века, по которой после проведенных археологом А. Итеновым в 2001 году исследовательских работ общественным фондом «Тектурмас» на месте старого мавзолея был построен новый, который полностью вобрал в себя черты прежнего.Для него характерны строгие формы, подчеркивающие средневековый стиль. Мазар, квадратный в плане, представляет собой кирпичную конструкцию центрической композиции со стороной 8 метров. Стены разгружены большими расположенными по осям здания стрельчатыми нишами, прорезанными дверными и оконными проемами с балочными перекрытиями. Углы обработаны вертикальными фасками, придающими строению динамичность и стройность. Сооружение имеет свойственные раннеисламской архитектуре купола: четыре маленьких – по углам и один большой, словно тянущийся к небу, – по центру. Ранее он был выложен из кирпича и покрыт голубой глазурью. Но после реконструкции его заменили на металлический аналог.Среди местных жителей мавзолей считался местом погребения святого Султан-Махмуд-хана. Но, как выяснилось, на вершине Тектурмаса похоронено немало прославленных людей. К примеру, известно, что одним из них был ученый-богослов Фасахуддин Сабитов, который в свое время пешком из Казани совершил хадж в Мекку. Он был невероятно добрым человеком, лечил людей, вел миссионерскую деятельность и дожил до 102 лет, а когда в 1953 году умер, был похоронен в святом месте – на северном склоне горы.Здесь, на вершине Тектурмаса, возвышается еще один мавзолей. Он воздвигнут Мамбет-батыру, жившему в этом регионе в XVIII веке. Верный сподвижник Абылай-хана, он прославился как бесстрашный борец за независимость в войне с джунгарами. Впоследствии его дело продолжил сын – известный Байзак-батыр, посвятивший свою жизнь освобождению родного края от кокандцев. Первоначально Мамбет-батыр был похоронен на территории мавзолея Карахана, но в 1956-м из-за начавшегося строительства стадиона на месте прежнего захоронения его останки перенесли на гору Тектурмас. Позже его потомки, проживающие в Байзакском районе Жамбылской области, воздвигли ему отдельный мавзолей.Примечательно то, что в основании горы Тектурмас обнаружили тайный подземный ход, который, как предполагают казах­станские ученые, был связан с цитаделью Древнего Тараза. Им во время осады в случае необходимости мог воспользоваться правитель города и скрытно уйти далеко в горы. Проход был настолько велик, что по нему вполне мог проехать всадник, а значит, и целый караван.Об этом подземном ходе в народе сохранилось много легенд. В одной из них говорится, что во время нашествия Чингисхана жители города беспрепятственно покинули его, пройдя по подземному ходу. К сожалению, эти подземелья до сих пор не изучены. Старожилы города вспоминают, что еще детьми они спускались туда. Со временем доступ был закрыт. Дело в том, что во время строительства железной дороги, мостов и сахарного комбината здесь были каменоломни – добывался строительный материал. Из-за взрывных работ подземный ход обвалился. И сегодня о нем напоминает лишь небольшой лаз в скале, запечатанный ради безопасности местных жителей железной дверью.– Неоднократные попытки исследовать ход самостоятельно не увенчались успехом. Загвоздка заключается в основном в отсутствии профессиональных спелеологов. Но все же хочется верить, что однажды мы узнаем секреты, которые хранит подземный ход Тектурмаса, – выразила надежду Анна Крокошева.По ее словам, в ближайшем будущем начнутся раскопки в районе бывшего рынка «Шахристан», где находился Древний Тараз. Там предполагается найти другой вход в подземелье. Кроме того, специалист сказала, что в окружающих областной центр горах Киргизского Алатау обнаружено немало пещер. По одному из поверий все они связаны с тектурмасовским подземным ходом. Также, согласно легендам, этот тоннель связывает Тектурмас с дворцовым комплексом Акыртас.Попытку изучить подземелье в свое время предпринял журналист, писатель и исследователь Амантай Айзахметов. Для этого он снарядил специальную экспедицию. О своей работе подробно написал в книге «Белые гуси дикого поля, или Тайны запредельного мира». Исследователи обнаружили, что стены подземного хода были выложены из каменных блоков и кое-где из жженого кирпича старинной работы. Потолок сделан из огромных глыб, которые в целях безопасности команды пришлось убрать при помощи тяжелой техники, поскольку все на тот момент было настолько хрупким, что любой, даже незначительный звук мог вызвать обвал. Первое, что обнаружила команда, спустившись в тоннель, это лошадиная подкова. Находка подогрела их интерес, и шаг за шагом участники экспедиции стали идти вперед. Но по мере продвижения вглубь работать становилось сложнее, поскольку свод был ненадежным. Они боролись одновременно и со страхом, и с любопытством.«Трудно передать словами то, что мы здесь увидели, – написал позже А. Айзах­метов. – Внизу, под землей, совсем другой мир. Другие краски, другие ощущения. Камни, покрытые, как глазурью, солевыми отложениями, отражают неземной свет. Даже в летнюю жару здесь стоит холод. Прямо в лицо дует из глубины подземелья ледяной ветер. Непривычное для нашего слуха сплошное безмолвие, непривычная для нашего взора черная непроглядная мгла. Только лучи шахтерских фонарей, как стальные мечи, кромсают кромешную мглу. Страх, любопытство и неизвестность. Страх мы преодолеваем, любопытство придерживаем, а неизвестность все дальше и дальше отодвигается вглубь подземелья. Такое впечатление, что мы находимся на другой планете. Красный марсианский ландшафт. Да и воздух здесь совсем другой, дышишь и не можешь им надышаться».Автор книги придерживается версии, что подземный ход был проложен под городом Таразом от его шахристана до Тектурмаса. Отсюда должен был вывести к пещере в ущелье Бота-Мойнак, а затем к Акыртасу. К сожалению, в связи с кончиной завершить исследование ему так и не удалось.Между тем, по рассказам местных жителей, на Тектурмасе происходят странные явления. Некоторые уверяют, что в ночное время видели на горе призрак в образе старца.– Не могу утверждать, что здесь можно увидеть подобное, – сказала Анна Крокошева. – Но вполне допустимо, что какие-то аномалии проявиться могут. Ведь многие сотни лет в этом месте копилась энергия из-за того, что здесь хоронили людей и продолжают делать это по сей день. Ходят слухи, что спускавшиеся некогда в подземный ход слышали чьи-то голоса. Ни опровергнуть, ни согласиться также не могу, поскольку сама этого не слышала.В свою очередь жамбылская журналистка Сауле Сейдахметова рассказала об одном странном случае. О нем в 1947 году поведали ее маме Хабибе Сейдахметовой, тогда учителю средней школы № 27, местные аксакалы. Согласно их истории, когда советская власть решила снести мавзолей (поскольку к нему приходило много паломников), собрали коммунистов и комсомольцев и заставили их заливать водой могилу. Спустя короткий промежуток времени все они при различных обстоятельствах умерли. Насколько история правдива, сегодня трудно говорить. Но то, что это место действительно непростое, многие, оказавшись здесь, чувствуют на себе.Некоторые горожане считают Тектурмас местом некой духовной силы и физического исцеления. Особенно хорошо тут находиться в теплую солнечную погоду. Стоя у мавзолея и глядя вниз, кажется, что все на миг замирает и время останавливается. Легкий ветер, который здесь практически никогда не унимается, игриво ерошит волосы, а солнечные лучи ласково греют, обдавая теплом. Возникает ощущение, будто прикасаешься к вечности. Это поистине необыкновенное место.Говорят, аура Тектурмаса помогает многим обрести внутреннее равновесие и спокойствие. Возможно, именно это притягивает сюда ежедневно так много посетителей. Уже давно мавзолей стал излюбленным местом молодоженов. Они приезжают сюда, чтобы поклониться праху усопших, помолиться, получить благословение от здешнего священнослужителя или просто полюбоваться горным пейзажем и открывающимися видами города.