Связанные одной целью

В Алматы в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоя­лась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АП РК Марата Азильханова с представителями медиасферы.

Встреча прошла в формате «без галстука», что дало возможность представителям медиасообщества в свободной атмосфере обсудить самые насущные вопросы, связанные с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана. Участники встречи говорили о необходимости объединения единомышленников, стремящихся найти общее решение по вопросам гражданской идентичности, а также укреплении общественного согласия и единства в стране.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по развитию меж­этнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков Акбаржон Исмаилов, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства культуры и информации РК Элина Масагутова, председатели республиканских этнокультурных объединений, члены АНК и общественных структур АНК, представители этнических СМИ, журналисты и блогеры.