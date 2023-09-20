Связанные одной целью

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Галымжан Теренсай

Заместитель председателя АНК Марат Азильханов встретился с представителями медиасферы.

В Алматы в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоя­лась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АП РК Марата Азильханова с представителями медиасферы.

Встреча прошла в формате «без галстука», что дало возможность представителям медиасообщества в свободной атмосфере обсудить самые насущные вопросы, связанные с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана. Участники встречи говорили о необходимости объединения единомышленников, стремящихся найти общее решение по вопросам гражданской идентичности, а также укреплении общественного согласия и единства в стране.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по развитию меж­этнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков Акбаржон Исмаилов, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства культуры и информации РК Элина Масагутова, председатели республиканских этнокультурных объединений, члены АНК и общественных структур АНК, представители этнических СМИ, журналисты и блогеры.

#АНК #встреча #СМИ #медиасфера

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