Связанные одной целью Свежий выпуск 20 сентября 2023 г. 7:25 1 Галымжан Теренсай Заместитель председателя АНК Марат Азильханов встретился с представителями медиасферы. В Алматы в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АП РК Марата Азильханова с представителями медиасферы. Встреча прошла в формате «без галстука», что дало возможность представителям медиасообщества в свободной атмосфере обсудить самые насущные вопросы, связанные с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана. Участники встречи говорили о необходимости объединения единомышленников, стремящихся найти общее решение по вопросам гражданской идентичности, а также укреплении общественного согласия и единства в стране. В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков Акбаржон Исмаилов, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства культуры и информации РК Элина Масагутова, председатели республиканских этнокультурных объединений, члены АНК и общественных структур АНК, представители этнических СМИ, журналисты и блогеры. #АНК #встреча #СМИ #медиасфера