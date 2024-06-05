Свыше 100 мероприятий прошли в День госсимволов

Так, Центр геральдических исследований совместно с Музыкальным теат­ром юного зрителя провели выставку «Рәміздерім – Тәуелсіздік бойтұмары!», на которой были представлены картины молодых художников.

Также в Астане в свободном формате с участием экспертов и молодых ученых состоялась встреча по вопросам государственных символов и государственной политики в области геральдики. Были обсуждены новые подходы по продвижению государственных символов.

В Национальном музее РК для школьников прошла познавательная экскурсия на тему «Рәмізге құрмет – ұрпаққа міндет». В мероприятии приняли участие автор Государственного герба РК, профессор Жандарбек Малибеков, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, доктор филологических наук Серик Негимов.

Среди студентов Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина проведены дебаты на актуальную тему «Коммерческое использование Государственных символов РК», говорится в сообщении Министерства культуры и информации.