Свыше 100 млрд йен займет Казахстан у азиатских банков

Мажилис , Банки и финансы
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Занятые деньги планируются для поддержания устойчивости экономики РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании взял в работу проекты законов «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила депутат Татьяна Савельева, заем Азиатского Банка Развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,3 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Заем Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

«Средства займов привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период», - пояснила депутат.

#банки #долг #АБР #заем #АБИИ

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