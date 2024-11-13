Свыше 100 млрд йен займет Казахстан у азиатских банков

Занятые деньги планируются для поддержания устойчивости экономики РК
Мажилис на пленарном заседании взял в работу проекты законов «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщила депутат Татьяна Савельева, заем Азиатского Банка Развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,3 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.
Заем Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.
«Средства займов привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период», - пояснила депутат.