Свыше 100 млрд йен займет Казахстан у азиатских банков

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Мажилис на пленарном заседании взял в работу проекты законов «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 1) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила депутат Татьяна Савельева, заем Азиатского Банка Развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,3 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Заем Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций предоставляется Республике Казахстан в сумме 52,7 млрд йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.