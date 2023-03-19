Свыше 14% казахстанцев проголосовало на выборах

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 10:10 бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай –15,13%;

по Акмолинской области – 15,61%;

по Актюбинской области – 12, 44% ;

по Алматинской области – 15,32 %;

по Атырауской области – 12,94%;

по Западно-Казахстанской области –12,96%;

по Жамбылской области –16,54%;

по области Жетісу – 15,93%;

по Карагандинской области –16,31%;

по Костанайской области – 16,23%;

по Кызылординской области –12,64%;

по Мангыстауской области –12,36%;

по Павлодарской области –16,49%;

по Северо-Казахстанской области –15,93% ;

по Туркестанской области –15,62% ;

по области Ұлытау –16,38%;

по Восточно-Казахстанской области –16,11%;

по г. Астане –13,58%;

по г. Алматы –8,51%;

по г. Шымкенту –12,57%.