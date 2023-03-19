Свыше 14% казахстанцев проголосовало на выборах

По данным ЦИК РК, 14,21 % граждан приняло участие в выборах в Мажилис и маслихаты, передает Кazpravda.kz.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 10:10 бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по области Абай –15,13%;
по Акмолинской области – 15,61%;
по Актюбинской области – 12, 44% ;
по Алматинской области – 15,32 %;
по Атырауской области – 12,94%;
по Западно-Казахстанской области –12,96%;
по Жамбылской области –16,54%;
по области Жетісу – 15,93%;
по Карагандинской области –16,31%;
по Костанайской области – 16,23%;
по Кызылординской области –12,64%;
по Мангыстауской области –12,36%;
по Павлодарской области –16,49%;
по Северо-Казахстанской области –15,93% ;
по Туркестанской области –15,62% ;
по области Ұлытау –16,38%;
по Восточно-Казахстанской области –16,11%;
по г. Астане –13,58%;
по г. Алматы –8,51%;
по г. Шымкенту –12,57%.