Его оштрафовали на 2,5 млн тенге и конфисковали более 19 тыс. долларов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе таможенного контроля на посту «Майкапчагай» в Зайсанском районе ВКО зафиксирована попытка провезти незаявленную в декларации валюту, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации областного департамента государственных доходов, в ходе проверки при пересечении таможенной границы гражданином Китая, который возвращался из Казахстана домой, выявлены незадекларированные 20 тыс. долл. США, 8 тыс. евро, 9,2 тыс. рублей. Согласно действующему законодательству из Казахстана физические лица могут вывозить без письменного декларирования валюту, эквивалентную сумме не больше 10 тыс. долларов США.

«В соответствии с частью 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение норм таможенного законодательства предусмотрен штраф в размере 25% от недекларированной суммы с конфискацией средств недекларированных либо недостоверно декларированных денежных средств и денежных инструментов», - пояснили в департаменте.

Гражданин КНР привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2 466 274 тенге. У него также конфискована в пользу государства сумма в 19 174 долларов.

Как дополнительно напомнили в ведомстве, в соответствии с указом Президента РК от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» введен запрет на вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50, 100 грамм и больше, выпускаемых Национальным Банком РК.