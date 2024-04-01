Свыше 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы из Астаны

В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 ГАЗелей гуманитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет Минкультуры

Фото МЧС

Об этом сообщили представители Национальной волонтерской сети. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает 9 складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров.

Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме. 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской области. В течение трех дней в рамках акции «Сила в единстве» ими собрано 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.