Свыше 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы из Астаны

Чрезвычайные ситуации, Паводки
481
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 ГАЗелей гуманитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет Минкультуры

Фото МЧС

Об этом сообщили представители Национальной волонтерской сети. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает 9 складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров.

Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме. 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской области. В течение трех дней в рамках акции «Сила в единстве» ими собрано 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.

 

#Астана #паводки #гуманитарная помощь

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Перепись архаров началась в Казахстане
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при …
Маулен Ашимбаев: Государство не оставит казахстанцев наедин…
Акиматы, МЧС, профильное министерство уклоняются от ответст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]