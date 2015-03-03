Свыше 35 млрд тенге предусмотрено на выплату пособий по уходу за ребенком в 2015 году Экономика 1098 Батырбек Агимбетов

В республиканском бюджете на выплату пособий по уходу за ребенком предусмотрено более 35 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.



"В 2015 году для осуществления выплат пособий по уходу за ребенком до достижения им одного года в республиканском бюджете предусмотрено 35,4 млрд тенге. В 2014 году на эти цели было выделено около 31,1 млрд тенге", – говорится в распространенной информации.



По данным ведомства, среднегодовая численность получателей пособий по уходу за ребенком до достижения им одного года составила 173,5 тыс. человек. При этом размер пособия дифференцируется в зависимости от очередности детей: от 10 668 до 16 483 тенге.



Вместе с тем по итогам прошлого года 417,8 тыс. человек получили единовременное пособие на рождение ребенка – порядка 26,1 млрд тенге.



Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составил 58 172 тенге, на рождение четвертого ребенка и более – 96 953 тенге.



"В 2015 году для осуществления выплат единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете предусмотрено 28,4 млрд тенге", – уточнили в пресс-службе.

