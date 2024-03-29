Свыше 4 тыс. жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане

С 2013 года в столице справили новоселье жители 286 ветхих жилых строений, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице в рамках программы реновации ветхого жилья предусматривают снос аварийных домов и переселение жителей столицы в новое жилье.

«В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем», - сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 2013 года в столице переселены жители 286 аварийных домов.

В рамках проекта реновации жилищного фонда на 2023-2029 годы жителей 206 аварийных домов переселят в 4 710 квартир в Астане.

Реновация жилищного фонда предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов города путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом.

По условиям проекта жителям аварийных домов предоставляются новые квартиры в равнозначных по площади размерах (т.е. «квадрат» на «квадрат»), вне зависимости от количества комнат и количества проживающих, но не менее однокомнатной квартиры, в соответствии с правоустанавливающими документами.