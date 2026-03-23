Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд

В Усть-Каменогорске более 5 тысяч домбристов одновременно исполнили произведение «Ақбұлақ», передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат ВКО

В массовом исполнении приняли участие 5201 музыкант в национальной казахской одежде. Достижение официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Сертификат, подтверждающий мировой рекорд, в торжественной обстановке вручили акиму Восточно-Казахстанской области Нурымбету Сактаганову.

«От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником Наурыз! Этот день - символ единства и благополучия, изобилия и согласия, вестник добра и обновления. По инициативе нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева этот национальный праздник обретает новое содержание и современное звучание. Пусть будет благополучным наш народ, желаю всем вам мира и достатка!», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Праздничные мероприятия в честь Наурыза продолжаются на центральной площади города.

Здесь установлены 10 белоснежных юрт, проходят концерты с участием популярных исполнителей и творческих коллективов — «Алашұлы», Bayansulu и Гульнур Салбанова. Также организованы площадки для национальных игр и ярмарок.

