Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате

Цифровизация
10
Наталья Денисова, область Жетысу

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций проинформировал руководитель областного управления цифровых технологий Айдын Темирбаев.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, это значительно упростило взаимодействие граждан с госорганами, сократив сроки рассмотрения обращений и уменьшив бюрократические барьеры. Такие проекты, как i-Jetisu и SmartGeoHub, предос­тавляют доступ к электронным услугам и позволяют в режиме онлайн контролировать городские процессы.

В этом году в области Жетысу начал работу ситуационный центр. Эта современная цифровая платформа, которая уже включает 58 кейсов, в режиме реального времени обеспечивает руководство региона объективной аналитикой, необходимой для принятия взвешенных управленческих решений.

В регионе доступ к Интернету обеспечен в 340 из 356 населенных пунктов, однако качество и технологии подключения существенно различаются. В рамках национального проекта «Доступный Интернет» до конца 2027 года планируется подключить оставшиеся 16 населенных пунктов, а также реализовать меры по улучшению доступа.

– Среди таких мер – строительство оптоволоконных линий в 158 селах, установка спутниковых станций OneWeb с публичным Wi-Fi в 15 малых селах и субсидирование «последней мили» для доведения высокоскоростного Интернета до домохозяйств в 165 населенных пунктах, – перечислил Айдын Темирбаев. – В Талдыкоргане уже функционируют 42 базовые станции 5G.

Все это создает основу для того, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому жителю, независимо от места проживания.

– Цифровизация также способствует укреплению доверия граждан к власти, – уверен Айдын Темирбаев. – С начала 2025 года единый контакт-центр «Служба 109» обработал около 10 000 обращений, демонстрируя свою эффективность.

Перед управлением стоят и новые задачи. В ближайших планах – последовательное внедрение искусственного интеллекта во все ключевые сферы управления.

– Будет реализован масштабный проект по интеллектуальной системе дорожной и общественной безопасности, который предус­матривает установку более 5 200 камер видеонаблюдения и интеграцию существующих 800 камер в единую сеть в рамках проекта государственно-частного партнерства, – отметил Айдын Темирбаев.

Одновременно продолжится развитие телекоммуникационной инфраструктуры, включая прокладку оптоволоконных линий и использование спутниковых технологий в самых отдаленных селах.

– Мы уверены, что последовательная реа­лизация этого курса сделает управление более современным, открытым и эффективным, а Жетысу – регионом цифрового будущего, – заключил Айдын Темирбаев.

#онлайн #госуслуги #цифровизация

Популярное

Все
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Аварий стало меньше
Стадион для будущих чемпионов
«Броня» от стагнации экономики
Нужны специальные знания
Столице – эффективную инфраструктуру
Технологии для развития
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Цена золота обновила новый рекорд
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Starlink стали применять в казахстанской геологоразведке
Проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-прода…
Депутат Смышляева предлагает ввести «цифровой портмоне граж…
Послание Президента: Цифровой штаб принял ряд решений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]