По его словам, это значительно упростило взаимодействие граждан с госорганами, сократив сроки рассмотрения обращений и уменьшив бюрократические барьеры. Такие проекты, как i-Jetisu и SmartGeoHub, предос­тавляют доступ к электронным услугам и позволяют в режиме онлайн контролировать городские процессы.

В этом году в области Жетысу начал работу ситуационный центр. Эта современная цифровая платформа, которая уже включает 58 кейсов, в режиме реального времени обеспечивает руководство региона объективной аналитикой, необходимой для принятия взвешенных управленческих решений.

В регионе доступ к Интернету обеспечен в 340 из 356 населенных пунктов, однако качество и технологии подключения существенно различаются. В рамках национального проекта «Доступный Интернет» до конца 2027 года планируется подключить оставшиеся 16 населенных пунктов, а также реализовать меры по улучшению доступа.

– Среди таких мер – строительство оптоволоконных линий в 158 селах, установка спутниковых станций OneWeb с публичным Wi-Fi в 15 малых селах и субсидирование «последней мили» для доведения высокоскоростного Интернета до домохозяйств в 165 населенных пунктах, – перечислил Айдын Темирбаев. – В Талдыкоргане уже функционируют 42 базовые станции 5G.

Все это создает основу для того, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому жителю, независимо от места проживания.

– Цифровизация также способствует укреплению доверия граждан к власти, – уверен Айдын Темирбаев. – С начала 2025 года единый контакт-центр «Служба 109» обработал около 10 000 обращений, демонстрируя свою эффективность.

Перед управлением стоят и новые задачи. В ближайших планах – последовательное внедрение искусственного интеллекта во все ключевые сферы управления.

– Будет реализован масштабный проект по интеллектуальной системе дорожной и общественной безопасности, который предус­матривает установку более 5 200 камер видеонаблюдения и интеграцию существующих 800 камер в единую сеть в рамках проекта государственно-частного партнерства, – отметил Айдын Темирбаев.

Одновременно продолжится развитие телекоммуникационной инфраструктуры, включая прокладку оптоволоконных линий и использование спутниковых технологий в самых отдаленных селах.

– Мы уверены, что последовательная реа­лизация этого курса сделает управление более современным, открытым и эффективным, а Жетысу – регионом цифрового будущего, – заключил Айдын Темирбаев.