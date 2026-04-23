Свыше полугода волокитили выдачу участка инвестору в СЭЗ «Павлодар»

Закон и Порядок
26
Дана Аменова
специальный корреспондент

Земельный участок не предоставляли из-за затянувшихся процедур согласования со стороны госорганов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура обеспечила реализацию проекта на 2,7 млрд тенге в СЭЗ «Павлодар», сообщает Kazpravda.kz 

Сотрудники надзорного органа при координации Комитета по защите прав инвесторов восстановили права инвестора – ТОО «Angolt GMBH», реализующего проект по производству металлических изделий на территории специальной экономической зоны «Павлодар».

Как отметили в Генпрокуратуре, инвестиционный проект является значимым для промышленного развития региона и включён в Общенациональный пул.

Было установлено, что с сентября прошлого года инвестор не мог получить земельный участок из-за затянувшихся процедур согласования со стороны госорганов. На основании заключения уполномоченного органа инвестору было отказано в получении земельного участка.

В целях защиты прав инвестора прошло совещание с участием всех заинтересованных государственных органов. По его итогам принято решение о предоставлении земельного участка площадью порядка 1 гектара. В результате принятых мер права инвестора восстановлены.

В прокуратуре Павлодарской области призвали инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефонам: +7 (701) 578-47-15 или в Call-центр 115.

#прокуратура #участок #инвестор #СЭЗ

