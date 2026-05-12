Почти 350 кг взрывчатки обнаружили и изъяли в ВКО

В апреле КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Алматы, Шымкенте и ряде областей провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Kazpravda.kz

По данным комитета, всего изъято 63 единицы, в их числе 4 автомата «Калашникова», 38 ружей, 20 пистолетов, реактивный штурмовой гранатомет «РШГ-2», а также 4 гранаты и 188 боеприпасов.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество общим весом 346,5 килограмм.

По указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия.