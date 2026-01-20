Более 700 военнослужащих, выстроившись в строй, принесли военную присягу. Среди них был и рядовой Алмас Абдрахов, который не только поклялся верно служить Родине, но и в этот торжественный день сделал предложение руки и сердца своей избраннице Томирис. В одно мгновение строгая атмосфера воинского ритуала сменилась радостью и волнением, а молодая пара оказалась в центре всеобщего внимания.

Получив согласие будущей супруги, Алмас сообщил, что после возвращения со службы готов сыграть свадьбу. Свидетелями этого события стали личный состав воинской час­ти, а также около трех тысяч родителей и родственников военнослужащих.

С напутственным словом высту­пил командир воинской части Жандар Аширбеков, подчеркнув, что военная присяга – это большая ответственность для каждого солдата.

– Военная присяга – не просто слова, а наглядное проявление верности Родине, народу и родителям. Уверен, вы оправдаете оказанное доверие и будете достойно нести службу в рядах Национальной гвардии, – сказал Жандар Аширбеков.

Теперь гвардейцы, включая рядового Алмаса Абдрахова, приступят к выполнению задач по обеспечению общественного порядка на улицах города и во время проведения важных мероприятий.

Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии МВД РК, по завершении церемонии личный состав прошел торжественным маршем с участием военной техники. Однако самым запоминающимся моментом этого дня, несомненно, стало предложение руки и сердца. Так на плацу, где была принесена военная присяга, был заложен и фундамент новой молодой семьи.