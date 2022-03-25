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Сжигающий огонь любви
Шулембаева Раушан
корреспондент

Весенний сезон в Государственном академическом уйгурском театре музыкальной комедии им. К. Кужамьярова украсила премьера музыкальной драмы «Лейли и Меджнун».

Спектакль прошел с аншлагом, ведь тема любви и судьбы влюбленных, на пути которых появляются преграды, неизменно вызывает сопереживание зрителей. Уйгурский театр обратился к истории древнего Востока, актеры оживили на сцене героев памятника древней письменности VII века, повествующего о полулегендарной истории любви бедуинского поэта Кайса ибн аль-Мулауваха, прозванного Меджнуном (безумным, одержимым).

Повесть о Лейли и Меджнуне известна во всем мире. Считается, что первую поэму об их чистой любви написал Низами в XII веке. И только через четыре столетия появилась история об известнейших сегодня Ромео и Джульетте. Некоторые из исследователей даже берут на себя смелость предполагать, что при сочинении самой печальной повести на свете на Шекспира повлияла именно поэма Низами.

«Лейли и Меджнун» – это, пожалуй, одна из самых пронзительных и трогательных историй, считают создатели нового спектакля – режиссер Маруф Отаджанов, приглашенный из Узбекистана, дирижер и хормейстер Алимжан Тукаев, художник Гузель Мамединова и балетмейстер Ажарбуви Хелилова.

Рассказ о влюбленных VII века, которые были разлучены и умерли, на сцене воплотили Ризат Мамутов (Меджнун), Эмина Рахматжан (Лейли), Дилшат Аманбаев (эмир и отец Лейли), Гайрат Тохтибакиев (мехди и отец Меджнуна) и другие замечательные артисты. Спектакль украсили миниатюры, наполненные философским смыс­лом, как, например, нечаянный разговор Меджнуна с человеком, склонившимся в молитве. Юноша задел его молитвенный коврик и тут же услышал обвинения, как он посмел прервать разговор с Богом! Поэт ответил вопросом: разве может человек, увлеченный и очарованный Богом, заметить, что творится с его ковриком? И объяснил, что он сам так влюблен и очарован Лейли, что не заметил ни коврика, ни молящегося…

Молодой поэт полюбил девушку и стал посвящать ей стихи. Когда его родители пришли к отцу Лейли просить выдать ее замуж за сына, тот отказал, а затем и вовсе выдал Лейли замуж за другого человека.

Обезумевший от горя поэт Кайс покинул дом и ушел в пустыню. Люди прозвали его «Меджнун Лейли» – «Сведенный с ума Лейли», или просто Меджнун. Родные умоляли его вернуться, но тщетно. Вскоре муж увез Лейли в другую страну, где она заболела и умерла. Слезы Медж­нуна над могилой возлюб­ленной были неиссякае­мы, он кружился в безумной пляске и слагал стихи о вечной разлуке. И тоже умер от тоски, обнимая могилу...

В спектакле рассказано о событиях, происходивших с поэтом во время его скитаний, звучат его прекрасные стихи. Музыкальную драму построи­ли на восточных мукамах и лирических песнях. Высокую духовность и романтизм древней поэзии, по словам актеров, всесторонне мог отразить именно мукам – монументальный жанр восточной музыки, которая звучала в исполнении фольклорного ансамбля «Нава».

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