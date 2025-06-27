Таңба-тұмар – семейная реликвия казахов

Общество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Дизайнер Самат Ордабеков создает уникальные изделия, пропагандирующие символику казахских родов и племен

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История Великой степи

Мастерская Самата Ордабекова расположена в одном из частных секторов Алматы. В момент нашей встречи хозяин трудился над созданием большого настенного шежіре: наносил последние штрихи к уже практически готовому изделию.

Ремесленник считает своей главной задачей возрождение и сохранение культурного наследия народа. В одно время он занимался дизайном интерьера жилых домов, ресторанов и других объектов. Идея работать в казахском национальном стиле пришла к Самату лет восемь назад. Сначала он изготовил тумары, содержащие в себе этнический код. Одно из первых его изделий – кольцо құстұмсық (птичий клюв), мощный символ защиты, отражающий негативную энергию. Такие перстни носили в старину казахские ханы.

Год назад появился таңба-тұмар (родовой знак – талисман) – авторская задумка и эксклюзивный бренд мастера, который не считает себя ювелиром, а просит называть дизайнером. Хотя его кропотливая работа требует не только творческого вдохновения, но и ювелирной точности, а также большого терпения.

Таңба-тұмар – изделие семи­угольной формы, изготавливаемое из композитных материалов с напылением серебра. По смыслу это родовой герб, в основе которого семиконечная звезда – символ кочевых племен. Она олицетворяет семь сил природы, семь дней недели, а также семь нот гаммы.

– Как известно, семь – сакральное число казахов, связанное с такими священными понятиями, как жеті ата (семь предков), жеті қазына (семь сокровищ), Жеті жарғы Тауке-хана (свод законов Великой степи), – рассказывает мастер. – Кроме того, семиугольная звезда олицетворяла оплот прочности у древних племен, населявших Казахстан. Смотрите, на каждом луче звез­ды размещен құстұмсық. А это зернь, символ богатства. Здесь же шаңырақ, символизирующий домашний очаг. По периметру каждого изделия размещены щиты (қалқан) – воины, охраняющие дом.

Кстати, словосочетание таңба-тұмар тоже придумал Самат Кенесбекович, ведь до него еще никто не делал подобных вещей. Эти предметы имеют другой форм-фактор в отличие от ювелирных украшений с изображением казахской тамги, представленных в Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

– Дело в том, что техника выполнения таңба-тұмар отличается от искусства древних зергеров, – поясняет мой собеседник. – Долгое время я изучал этнокоды, значения тех или иных символов, орнаментику старинных ювелирных украшений. Отдавая дань уважения предкам, стараюсь, чтобы мои работы отражали историю, культуру, традиции казахского народа. Мне осталось сделать 12 гербов-талисманов, и тогда будет готова полная коллекция символики казахских родов под названием «Ұлы даланың тарихы» – «История Великой степи».

Таңба-тұмар заговорил

По словам мастера, знание своего шежіре (родословной), а также семи поколений предков (жеті ата) испокон веков считается обязательным правилом у казахов. Изделия таңба-тұмар позволяют каждому получить семейную реликвию с сохранением данных ценностей, показывают, кто обладатель, его родовую принадлежность.

Процесс изготовления гербов трудоемкий, необходимо выполнить около 40 операций. На это уходит несколько дней, а иногда и недель. Еще больше времени (месяц-два) занимает создание настенного шежіре, символика которого не только уникальна, но и многогранна. В одном произведении искусства объединены четыре вида культурного наследия казахов: концепция жеті ата, таңба, ювелирные украшения, а также наскальные рисунки-петроглифы.

Прошел всего год со дня соз­дания первого таңба-тұмара, а они уже пользуются высоким спросом не только в Казахстане, но и за рубежом – у представителей казахских диаспор.

– Моя цель – чтобы эти изделия были не просто украшениями, сувенирами или предметами домашнего интерьера, а служили семейными реликвиями многим поколениям, передавались от родителей детям, – продолжает Самат Кенесбекович. – Их обладатели должны чувствовать и понимать не только красоту таңба-тұмар, но и его глубокий смысл.

Совсем недавно таңба-тұмар обрел новое измерение: мастер вдохнул в него интерактивную жизнь, интегрировав современные технологии, не нарушив при этом сакральную суть. Теперь в каждом изделии – закодированная информация об обладателе, родословная шежіре и мелодия, наполненная духом Великой степи. Обновленный таңба-тұмар представлен как гармоничное соединение древней традиции и цифровой эпохи.

Стоит только поднести к таңба-тұмар смартфон, и на экране мобильного устройства начинает играть мелодия кобыза, выходит анимация «Жеті ата», звучит голосовое послание потомкам.

– Можно записать в чип бата-благословение, а также историю жизни предков, чтобы молодежь знала о своих корнях, – делится мастер. – В общем, таңба-тұмар заговорил и теперь передает заложенную в нем мощную символику.

В роли научных кураторов Самата выступают доктор исторических наук, эксперт международного класса по оценке произведений прикладного искусства Шайзада Тохтабаева и ученый-востоковед Клара Хафизова, написавшие рецензию на коллекцию «Ұлы даланың тарихы».

По словам Шайзады Тохтабае­вой, графическое воплощение, смысл и содержание таңба-тұмар отражают единство казахского народа, его богатую историю, традиции и культуру. Это произведение искусства войдет в быт казахов как изделие, приносящее своему владельцу удачу и благополучие.

В свою очередь профессор Клара Хафизова считает, что коллекция, включающая гербы всех казахских родов и племен, представляет собой важный этап в становлении современной казахской геральдики.

#мастерская #дизайнер #изделия #ремесленник

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