«Табысты отбасы»

Среди слушателей благотворительной учебной программы – люди с ограниченными потребностями, из многодетных и малообеспеченных, неполных семей, молодежь. Для них были подготовлены практические тренинги, мастер-классы, профильное обучение по четырем направлениям: «Цифровые навыки», «Производство продуктов питания», «Бьюти-индустрия» и «Мужские профессии».

Большинство участников проекта освоили навыки работы сварщика, автоэлектрика, шиномонтажника, кто-то захотел стать СММ-менеджером, развиваться в бьюти-индустрии. Все выпускники по окончании курса находят работу по полученной специальности либо развивают собственный бизнес. На первых порах они получают менторскую поддержку и грант в виде оборудования, необходимого для работы, открытия своего дела.

Добавим, пилотная программа запущена в стране 1 декабря 2022 года и успешно реализована в нескольких регионах респуб­лики. Всего прошли обучение и получили оборудование для развития своего микробизнеса 350 выпускников благотворительной учебной программы.