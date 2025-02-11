«Так держать, сынок!»: министр обороны поздравил солдата с победой на Азиаде

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил спортсмена ЦСКА рядового срочной службы Владислава Киреева с победой на IX зимних Азиатских играх в Харбине

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В телефонном разговоре глава оборонного ведомства выразил гордость за достижения спортсменов Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны.

– Твой успех – яркое подтверждение того, что дисциплина, решительность и преданность своему делу являются залогом победы, как на спортивной арене, так и в служении Родине. «Золото» Азиады – отличный результат, но мечта для любого спортсмена – олимпийское золото. Желаю, чтобы она сбылась, – сказал министр обороны.

За воспитание достойного сына, спортсмена и защитника Отечества он поблагодарил родителей Владислава Киреева.

Руководитель оборонного ведомства также поздравил лыжника Олжаса Климина, завоевавшего бронзовую медаль в лыжных гонках, и армейцев, вошедших в ТОП-10 соревнований по биатлону. Это служащие Вооруженных сил Асет Дюсенов и Александр Мухин, занявшие шестую и седьмую строчку рейтинга.