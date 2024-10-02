Давно пора! Центральный рынок Талдыкоргана стал большим позором города. Впрочем, это даже не рынок, а целый торговый квартал в центре города, небезопасный и портящий внешний вид областного центра.

Торговля осуществляется с каких-то картонок на тротуаре, буквально с колен, и так на протяжении сотен метров, а еще – самая интересная часть торгового квартала – контейнерный рынок. Причем контейнеры прилеплены здесь друг к другу так плотно, что неба не видно, а под ногами у покупателей – лужи да колдобины. Ни скорая, ни пожарная сюда не проберутся.

– Понятно, что так торговать нельзя, – разводит руками житель Талдыкоргана Степан Иванчаев. – Ни пожарная безопасность не соблюдается, ни санитарная.

Готовые салаты, к примеру, продают с открытых пыльных прилавков. Мясо разложено в старых, дурно пахнущих помещениях. Продавцы овощей своими ящиками и палатками весь тротуар загородили. К тому же четыре улицы вокруг рыночного квартала забиты вкривь и вкось припаркованными автомобилями.

Вот это «примечательное мес­течко» и попыталась нынче как-то привести в божеский вид местная исполнительная власть. Трансформация началась со сноса самодельных киосков у торгового дома «Альдибек».

Снос этот прокомментировал в соцсетях сам аким Талдыкоргана Ернат Базил.

«В рамках борьбы в нашем городе с незаконной торговлей и в соответствии с решением специализированного межрайон­ного экономического суда области Жетысу началась работа по демонтажу нестационарных торговых объектов напротив ТД «Альдибек», – сообщил аким. – Эта территория преобразится в новую аллею, которая станет нас­тоящим украшением города».

Кстати, обоснованные, казалось бы, меры по разборке нестацио­нарных торговых объектов в мес­те, не приспособленном под торговлю, разделили жителей Талдыкоргана на два лагеря. Одни голосуют полностью за и тре­буют навести порядок в сфере торговли, другие же подобные шаги считают излишне строгими.

– А куда пойдут торговцы из этих киосков? – спрашивает, например, жительница Талдыкоргана Шарипа Манапова. – Снос лишил работы два десятка человек. Чем они будут кормиться? И вообще, пусть городская власть не трогает уличных торговцев. Будет в регионе работы валом, люди сами уйдут на фабрики и заводы.

Пенсионер Жанат Салыков, напротив, выступает за полный порядок во всем и везде.

– Правовое государство – это в первую очередь государство, добившееся абсолютного порядка везде и во всем, – считает он. – На все следует смотреть с точки зрения верховенства закона и не потакать тем, кто пытается как-то оправдать беспорядок. Аким взялся за дело, чистит торговые ряды. Молодец!

Как бы то ни было, пристройки, так называли эти киоски люди, снесли. По силам ли городской власти окажется контейнерный рынок?