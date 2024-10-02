Так торговать нельзя! Статьи 2 октября 2024 г. 2:30 0 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В центре Талдыкоргана в районе рынка снесли полтора десятка киосков. Освободившуюся площадь городской акимат планирует благоустроить, превратив в прогулочную зону. фото автора Давно пора! Центральный рынок Талдыкоргана стал большим позором города. Впрочем, это даже не рынок, а целый торговый квартал в центре города, небезопасный и портящий внешний вид областного центра. Торговля осуществляется с каких-то картонок на тротуаре, буквально с колен, и так на протяжении сотен метров, а еще – самая интересная часть торгового квартала – контейнерный рынок. Причем контейнеры прилеплены здесь друг к другу так плотно, что неба не видно, а под ногами у покупателей – лужи да колдобины. Ни скорая, ни пожарная сюда не проберутся. – Понятно, что так торговать нельзя, – разводит руками житель Талдыкоргана Степан Иванчаев. – Ни пожарная безопасность не соблюдается, ни санитарная. Готовые салаты, к примеру, продают с открытых пыльных прилавков. Мясо разложено в старых, дурно пахнущих помещениях. Продавцы овощей своими ящиками и палатками весь тротуар загородили. К тому же четыре улицы вокруг рыночного квартала забиты вкривь и вкось припаркованными автомобилями. Вот это «примечательное местечко» и попыталась нынче как-то привести в божеский вид местная исполнительная власть. Трансформация началась со сноса самодельных киосков у торгового дома «Альдибек». Снос этот прокомментировал в соцсетях сам аким Талдыкоргана Ернат Базил. «В рамках борьбы в нашем городе с незаконной торговлей и в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда области Жетысу началась работа по демонтажу нестационарных торговых объектов напротив ТД «Альдибек», – сообщил аким. – Эта территория преобразится в новую аллею, которая станет настоящим украшением города». Кстати, обоснованные, казалось бы, меры по разборке нестационарных торговых объектов в месте, не приспособленном под торговлю, разделили жителей Талдыкоргана на два лагеря. Одни голосуют полностью за и требуют навести порядок в сфере торговли, другие же подобные шаги считают излишне строгими. – А куда пойдут торговцы из этих киосков? – спрашивает, например, жительница Талдыкоргана Шарипа Манапова. – Снос лишил работы два десятка человек. Чем они будут кормиться? И вообще, пусть городская власть не трогает уличных торговцев. Будет в регионе работы валом, люди сами уйдут на фабрики и заводы. Пенсионер Жанат Салыков, напротив, выступает за полный порядок во всем и везде. – Правовое государство – это в первую очередь государство, добившееся абсолютного порядка везде и во всем, – считает он. – На все следует смотреть с точки зрения верховенства закона и не потакать тем, кто пытается как-то оправдать беспорядок. Аким взялся за дело, чистит торговые ряды. Молодец! Как бы то ни было, пристройки, так называли эти киоски люди, снесли. По силам ли городской власти окажется контейнерный рынок? #Талдыкорган #рынок #торговля #снос