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Такая работа – быть рядом всегда
Адина Нурберген, Нур-Султан

Стать опорой и поддержкой

Так случилось и в семье Ардака и Гульсум Оторбаевых. Сегодня Гульсум – официальный индивидуальный помощник для своего мужа. Эту необычную пару часто можно увидеть во дворе дома, что в районе старого цент­рального рынка. Мужчина в инвалидной коляске либо сосредоточен и собран, либо счастливо улыбается. Рядом женщина – изящная, с тонкими чертами лица и сияющим взглядом. Они приезжают на специальном социальном такси, мужчина отправляется на работу, а женщина его сопровождает.

Официально индивидуальные помощники появились в Казахстане в 2015 году. Тогда еще Министерством здравоохранения и социального развития были введены новые социальные услуги, прописаны правила для социального работника, сопровождающего человека с инвалидностью в течение дня в медицинские учреждения, аптеки, магазины и другие места.

Для Гульсум эта работа стала обыденной и привычной намного раньше. Она выхаживала тогда еще своего жениха Ардака после тяжелой автоаварии, когда он еще был лежачим больным. Помогла ему подняться с больничной койки, принять свой новый статус инвалида-колясочника, поддерживала во всем. Потом «вместе навсегда» стало официальным, с росписью в ЗАГСе. Сегодня пара воспитывает троих детей: старшему сыну 13, младшим близнецам чуть больше года.

Так сложилось, что Гульсум пришлось выбирать между работой бухгалтера и почетной, но неоплачиваемой должностью хозяйки дома, матери, супруги, а временами – медсестры, сиделки и соцработника. И она не сомневалась ни минуты, решив быть рядом с мужем постоянно. С 2015 года Гульсум зарегистрировалась в органах социальной защиты, подписала договор и получила статус индивидуального помощника лица с инвалидностью. Теперь ее работа официально оплачивается.

Услуга это относительно новая, пока что правила работы, оплаты и отчетности дорабатываются, а самим индивидуальным помощникам приходится учиться на собственном опыте.

– О том, чего не знала, я спрашивала у врачей, – рассказала Гульсум. – У людей, которые долгое время активно не двигаются, ослабевают мышцы, и при резком захвате и повороте можно сделать больно, даже сустав вывихнуть или кость сломать. Когда помогаешь человеку в коляске, нужно знать, как преодолевать высокие пороги, помогать подняться по лестнице и пандусу, как правильно спускаться, подстраховывать при посадке в такси. Всему этому индивидуальных помощников необходимо обучать.

Сопровождая своего суп­руга, Гульсум выполняет уже привычные действия: правильно поддерживает, когда он пересаживается из домашней коляски в уличную, подает одежду, помогает спуститься по пандусу, подстраховывает, когда он перебирается на сиденье автомобиля, складывает коляску и устанавливает ее в багажник социального такси. Движения отточенные, без суеты и сомнений, все это супруги уже проходили множество раз. Гульсум садится рядом с мужем, машина трогается, начинается путь на работу.

Пока такси лавирует в утреннем транспортном потоке, Гульсум рассказывает о деталях своей работы. По правилам, индивидуальный помощник обязан каждый месяц отчитываться в органах социальной защиты. Нужно указать, куда сопровождал лицо с инвалидностью, сколько часов находились в дороге, сколько времени на прогулке, какие организации посещали. Отчет должен быть заверен подписью лица с инвалидностью или доверенного лица. Такое требование введено для дополнительной защиты инвалидов на случай, если индивидуальный помощник недобросовестно отнесется к своим обязанностям или попытается незаконно получить оплату. Ведь не всегда помощником становится любящий родственник.

Для Гульсум подробные отчеты не стали проблемой. Помогают бухгалтерское образование, организованность во всем, выработанная годами практичность.

Не повод опускать руки

Воспринимать Ардака Оторбаева как инвалида в традиционном жалобно-печальном контексте этого слова невозможно. Увидев его в офисе, с первых минут удивляешься тому, насколько это харизматичный, активный и креативный руководитель. И только на утренней планерке понимаешь, что все люди, которые собрались за столом для совещаний, включая шефа, передвигаются в инвалидных колясках.

Ардак Оторбаев всегда был очень деятельным. После аварии оказавшись в коляске, он не сдался, не начал жаловаться на жизнь, а уже привычно решил действовать – организовать общественное объединение, чтобы помогать другим людям с патологиями опорно-двигательного аппарата. В результате, сегодня в ОО инвалидов «Центр «Независимая жизнь «ДОС» 85% сотрудников – колясочники.

Помимо работы в центре за день Ардак Оторбаев успевает на множество встреч. Помогает то, что при центре работает социальное такси с машинами, специально оборудованными для инвалидов. Нужно по­ехать на совещание в акимат, а потом – встретиться с поставщиками запчастей. При центре работает полноценное СТО, обслуживающее средства передвижения для людей с инвалидностью.

Мастерская находится рядом с офисом. Профессиональные мастера отремонтируют коляску, проведут все профилактические работы – смазку, очистку механизмов, обследование электродвигателя и системы управления.

Центр «ДОС» – одно из немногих мест в Нур-Султане, где человек с инвалидностью может выбрать себе коляску, при необходимости – провести тест-драйв. В шоуруме можно выбрать средство передвижения по весу, модели, назначению. Помимо колясок для взрослых есть специализированные детские для малышей с ДЦП и другими патологиями опорно-двигательного аппарата, в также специальная мебель, приспособления для реабилитации и создания комфортной среды, средства для ухода. При этом больше половины средств реабилитации и колясок – казахстанского производства.

Кроме чисто технической стороны реабилитации и помощи людям с инвалидностью в центре проводят курсы компьютерной грамотности, где учат пользоваться прог­раммами, ресурсами системы e-gov, Порталом социальных услуг, интернет-магазинами и приложениями на мобильном телефоне. Также в центре «ДОС» есть обучающий курс по программированию.

Профессия – помогать

Вокруг работы индивидуального помощника все еще возникает много вопросов и сомнений. Даже в западных странах, где развита система социальных услуг, не вез­де предоставляется услуга сопровождения для людей с инвалидностью, так что казахстанский подход можно в какой-то мере считать передовым и новаторским. А значит, опыт пока накапливается, будет еще много доработок и усовершенствований.

Один из непростых моментов связан с ментальностью, то есть с чувствительной сферой взаимоотношений между родственниками. Когда родной человек официально регистрируется как индивидуальный помощник и получает оплату за свой труд, другие члены семьи иногда могут критиковать и осуж­дать его, обвинять в том, что берет деньги за помощь, которую якобы должен оказывать только бесплатно.

Другая проблема возникает, когда услуги индивидуальных помощников путают с работой сиделки или профессионального мед­работника. На этой почве возникает недопонимание. Лица с инвалидностью или их семьи требуют от помощника выполнения сложных медицинских манипуляций или навыков профессионального реабилитолога. А те индивидуальные помощники, которые являются членами семьи и находятся рядом с подопечным круглые сутки, возмущаются, что им не оплачивают все 24 часа работы.

Но по официальному определению «индивидуальный помощник» – специалист, оказывающий социальные, а не медицинские услуги. Его обязанности – это сопровождение лица с инвалидностью в течение 8-часового рабочего дня от места проживания до пункта назначения и обратно. То есть индивидуальный помощник нужен, когда его подопечный направляется на работу, на учебу, посещает ЦОН, акимат и другие местные органы власти. Помощник может сопровождать даже в кинотеатр или на встречу с друзьями, а потом помочь добраться домой. А вот нахож­дение рядом с подопечным ночью, установка систем для внутривенных инфузий или занятия лечебной физкультурой в его обязанности не входят.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, число получателей услуги индивидуального помощника в Казахстане с каждым годом растет. В 2017 году помощники сопровождали 1,4 тыс. человек с инвалидностью, а сегодня в стране такие услуги получают 28,6 тыс. казахстанцев.

Отношение к этой работе постепенно меняется. Все больше представителей молодого поколения выбирают профессию социального работника и становятся индивидуальными помощниками лиц с инвалидностью. Постепенно становится больше объектов, оборудованных так, чтобы быть доступными для людей в колясках, со слабым зрением или слухом, а в обществе формируется серьезное восприятие проблемы и уважительное отношение к людям с инвалидностью.

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