Талантливый музыкант из Текели покоряет сердца зрителей

Нурдана – этнический казах, кандас – родился в Алтайском аймаке Китая. Он первенец в большой семье, у него есть две сестры и брат. Десять лет назад, когда юноше исполнилось 18, его семья осуществила давнюю общую мечту: вернулась на историческую родину в Казахстан.

Сегодня они живут в городе Текели области Жетысу. Родители Нурданы работают и занимаются животноводством. Трудолюбивая семья быстро завоевала уважение и стала примером для окружающих. Творческие способности у мальчика проявились в раннем детстве. Маленького Нурдану воспитывали бабушка и дедушка, которые первыми заметили его тонкий слух. В роду у юноши по материнской линии вообще немало творческих людей – музыкантов, вокалистов и поэтов.

– Я не особо интересовался обычными игрушками, – вспоминает Нурдана. – Но если появлялось что-то со звуком, сразу оживлялся. В моем детстве были игрушечные музыкальные телефоны, с кнопочками, на батарейках. Я их очень любил именно из-за мелодий.

Нурдана – абсолютный самоучка. Не имея возможности видеть инструменты и учиться по традиционным методикам, он на слух освоил домбру, гитару, синтезатор, кобыз, аккордеон и сырнай.

В Китае начал успешно выступать на местных конкурсах и концертах. Переехав в Казахстан, продолжил развивать свой дар профессионально. В этом году окончил музыкальный колледж в Талдыкоргане. Сейчас работает в городском Доме культуры по программе «Молодежная прак­тика» и активно участвует в культурной жизни Текели.

Нурдана воспитан на народных песнях, его сердцу особенно близко творчество Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева, Розы Рымбаевой и Токтара Серикова. Молодой музыкант признается: его давняя мечта – встретиться со своими кумирами Торегали Тореали, Мейрамбеком Бесбаевым и Сакеном Майгазиевым.

Парень и сам пишет музыку. В его авторском списке уже есть песни «Асыл әже» («Драгоценная бабушка»), «Аңсаймын жарық күнді» («Тоскую по светлому дню»), а также композиции, посвященные младшим сестрам.

– У человека должны быть мечты, – улыбается артист. – Одна из них – создавать красивые произведения и предлагать их для исполнения таким известным артистам, как Токтар Сериков, Кайрат Нуртас и Сырым Исабаев.

Также Нурдана вместе с родителями выступает на семейных торжествах и тоях. Он ведет открытый образ жизни и активно делится творчеством в соцсетях, где у него уже тысячи подписчиков.­ А еще год назад он женился на своей поклоннице, и сейчас молодая пара задумывается о детях.

Дома Нурдана окружен заботой близких. Сестренки час­то читают ему вслух книги. Больше всего молодой человек любит произведения Мукагали Макатаева и Мухтара Шаханова.

Конечно, самой заветной мечтой Нурданы остается возможность увидеть свет. В детстве родители возили его по многим клиникам, обращались даже к народным целителям, но все лишь разводили руками. Тем не менее надежда остается. Недавно Нурдана узнал, что в Китае провели успешную операцию парню с таким же врожденным диагнозом. Теперь он верит, что современная медицина поможет и ему:

– Меня горячо поддерживает вся семья. И я искренне надеюсь, что с Божьей помощью смогу увидеть этот мир.

И тогда Нурдана напишет об этом песню. Главную в своей жизни.