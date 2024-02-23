Там, где мыслям «Простор»…

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Рена Жуманова

Вышел в свет февральский номер литературно-художественного журнала «Простор».

Номер открывает поэма Бауржана Жакыпа «Голоса Шынгыстау», посвященная 35-летию создания Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск». И автор поэмы, и ее переводчик на русский язык Надежда Чернова – уроженцы многострадальной земли Семея, и пробирающие до дрожи правдивые строки поэмы – не только красноречивое свидетельство ее безмерной боли, но и назидание нам, современным казахстанцам.

В поэтический раздел также вошли лирические стихи Ольги Шиленко. Философские и воздушные «Видения в Берендеях», наполненные ароматом романтических грез, доставят наслаждение ценителям изящной поэзии в ее традиционном классическом варианте.

Раздел «Проза» порадует любителей качественного интеллектуального и вместе с тем «долгоиграющего» чтива: здесь представлены продолжение романа «Возвращение» Аслана Жаксылыкова и окончание романа «Саксофон Гавриила» Михаила Земскова. Заинтересует читателей и талантливый образец прозы постоянного автора «Простора», заслуженного деятеля Казахстана кавалера ордена «Құрмет», полковника в отставке Василия Шупейкина. Главу «На границе не бывает тишины» из его романа «Просто жизнь» предваряет вступительная статья Любови Шашковой в рубрике «Писатель и время».

В разделе «Наши даты» продолжается главная тема номера: статья вице-президента Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Валерия Жандаулетова «Антиядерная тематика – в центре внимания миротворцев» рассказывает об истории движения и его нынешних реалиях, о плодотворной поездке казахстанской делегации в Японию.

Статья «Память и совесть – основа морально-духовной устойчивости государства» посвящена деятельности Каюма Мухамедханова. В глубоком обзорном материале профессора, директора Центра образования и культуры им. Каюма Мухамедханова Дины Мухамедхан читателю во всей полноте открывается благородный образ поистине ренессансной личности одного из славных сыновей казахского народа, чей вклад в культуру и науку Казахстана трудно переоценить.

Уверены, что не останется незамеченной документальная повесть Алии Нагорнюк «За горизонтом горизонт». Это масштабное и теплое «литературное приношение» крупному ученому в области горных наук, бывшему ректору старейшего в стране политехнического института, многое сделавшему для его современного становления – академику Баяну Ракишеву, отмечающему в 2024 году свой 90-летний юбилей. Повесть предваряет статья доктора экономических наук, председателя правления, ректора Satbayev University, профессора Мейрама Бегентаева.

В рубрике «Простор» – детям» юные читатели узнают, чем закончилась увлекательная повесть алматинского художника и писателя Каната Букежанова «Гильгамеш из Кукурузного переулка».

Завершает номер статья искусствоведа Наталии Баженовой «Соединяя традиции и новации», рассказывающая о ярком событии культурной жизни Алматы – персональной выставке известного мастера декоративно-прикладного искусства Куттыбека Жакыпа.

#культура #журнал #Простор

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