Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан

Правительство
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Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан в общественной приемной партии «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи были подняты вопросы по пенсионному обеспечению военнослужащих, социальной защите граждан, проживающих на территории Семипалатинского ядерного полигона. Также были рассмотрены обращения по судебным актам.

Во встрече приняли участие также представители заинтересованных государственных органов, которые ответили на все поступившие вопросы.

По итогам вице-премьер обратила внимание на необходимость индивидуального подхода в решении проблем граждан и дала соответствующие поручения.

#AMANAT #прием граждан #Дуйсенова

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