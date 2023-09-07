Таможенные процедуры между Казахстаном и Турцией будут упрощены

Международное сотрудничество, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Предполагается, что ратификация cоглашения позволит улучшить условия для перевозчиков товаров.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, cоглашение направлено на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между Казахстаном и Турцией.

В частности, cоглашением предусматривается, что применение обмена информацией и упрощения процедур таможенного контроля будет предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности в соответствии с национальным законодательством государств приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей в целях сокращения времени таможенного контроля, а также освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды.

Ратификация cоглашения будет способствовать упрощению и оптимизации таможенных процедур, созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков товаров.

#Сенат #Турция #соглашение #таможня #ратификация

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