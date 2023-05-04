Таможенные процедуры упростят для добросовестных участников ЕАЭС

Декларанты, которые отвечают условиям cоглашения, получат возможность предоставлять генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в меньшем размере.

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Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, нормы cоглашения направлены на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Декларанты, которые отвечают условиям cоглашения, получат возможность предоставлять генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в меньшем размере.

В целом, cоглашение направлено на создание более привлекательной системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при таможенном транзите.

В частности, cоглашение предусматривает возможность применения упрощений для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением исполнения обязанности по уплате таможенных платежей при совершении транзитных перевозок и отвечающих установленным критериям. Такие декларанты могут предоставлять обеспечение в отношении товаров, перевозимых по нескольким транзитным декларациям, в меньшем размере (на 20%), чем сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении таких товаров.

Также упрощение коснется поручителей, признанных в соответствии с cоглашением национальными гарантами. Указанные лица могут применять упрощения от 10% до 100% от размера финансовой гарантии при соблюдении определенных условий.

«Ратификация соглашения будет способствовать развитию транзитного потенциала ЕАЭС, позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок, а также даст возможность бизнесу участвовать в развитии и становлении института «Поручительства», который, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков при перевозке товаров», - говорится в заключении к соглашению.