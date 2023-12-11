Танцуй душой

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Яркий творческий фестиваль собрал в областном Доме дружбы лучшие танцевальные коллективы.

фото КГУ «Қоғамдық келісім»

Видя колоритные костюмы и оригинальную хореографию, понимаешь, что танец – это особый язык: он сближает без слов, раздвигает границы, стирает время. Всего за несколько минут танцоры грациозно «рассказали» много интересного об истории, культуре и традициях этносов Казахстана.

Фестиваль «Танцуй душой», организованный учреждением «Қоғамдық келісім», прошел под эгидой 15-летия областного Дома дружбы. В нем приняли участие шесть коллективов, в составе которых участники в возрасте от шести до семнадцати лет. Стоит подчеркнуть, что все они принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Ассамблеей народа Казахстана, и являются обладателями различных профессиональных наград. В их числе – ансамбль «Өрнек», образованный при Доме дружбы 15 лет назад как небольшой кружок по интересам. Сегодня же в нем насчитывается более ста участников.

– Сейчас наших танцоров знают далеко за пределами региона, – делится хореограф-балетмейстер ансамбля «Өрнек» Алена Карпова. – Мы неоднократно становились призерами республиканских и международных конкурсов. Только в текущем году наша копилка пополнилась десятью медалями, из которых четыре – Гран-при и шесть – за первое место. Но в этом фестивале нет борьбы за победу, тут все участники демонстрируют свое искусство, красоту и душевность народного танца.

По итогам фестиваля всем участникам от имени областного учреж­дения «Қоғамдық келісім» вручили благодарственные письма за вклад в сохранение культуры и традиций разных этносов, укрепление мира и согласия в стране.

#танцы #фестиваль #Танцуй душой

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