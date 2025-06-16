Соревнования состоятся в конце июня в Актобе и станут одиннадцатым по счету состязанием среди лучших юнармейцев со всех регионов страны

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На базе 5-й механизированной бригады Регионального командования «Юг» идет активная подготовка команды жамбылских учащихся для участия в традиционном республиканском военно-патриотическом сборе «Айбын», ежегодно объединяющем сотни ребят, увлеченных военным делом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, команду таразцев тренируют сержанты воинской части. Все занятия проходят по общим принятым правилам при подготовке военнослужащих с соблюдением строгой воинской дисциплины.

В состав команды области «Тарлан» вошли ученики старших классов из ряда средних учебных заведений Тараза. Под контролем военных инструкторов ребята ежедневно отрабатывают навыки, необходимые для участия в соревнованиях. В первую очередь это касается сборки стрелкового оружия. Ребятам предстоит собрать на скорость автомат Калашникова. Также их будут проверять на меткость, поэтому школьники готовятся и к состязаниям по стрельбе из пневматической винтовки и лука.

Каждому солдату важно не только владеть оружием, но и быть хорошо подготовленным физически. Именно по этой причине при подготовке конкурсантов большое внимание уделяется физической составляющей, особенно упражнениям на развитие силы и скорости. К примеру, занятия на турнике и бег на различные дистанции стали неотъемлемой частью регулярных тренировок.

Особый акцент делается на командную эстафету, в которой важны не только выдержка и общая физическая подготовка каждого участника, но и взаимовыручка, без которых невозможно добиться высоких результатов.

Вместе с юношами к соревнованиям готовятся и девушки. Своим упорством и рвением к достижению высоких результатов они доказывают, что военная подготовка – это не только мужское дело. Некоторые из них даже подумывают о призыве в армию в будущем, так что, возможно, «Айбын» станет для них шагом к будущей профессии.

Как отметил командир 5-й механизированной бригады им. Б. Момышулы полковник Жаныбек Куранбеков, за два месяца тренировок школьники значительно улучшили свои показатели. Он отметил серьезный настрой, трудолюбие и целеустремленность ребят. Командир считает, что подобная атмосфера и военная подготовка – это отличная школа для будущих защитников Отечества.