Тарифы ЖКХ должны соответствовать рыночным условиям - Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства считает, что усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен.

«Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций. Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии», – заявил Токаев.

По его словам, нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов.