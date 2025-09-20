Двери в зал, где они сидели, закрывались, но лоджия, выход на которую был как из зала, так и из кухни, позволяла слышать обрывки их бесед. Я проникала туда с книжкой и ловила слова гостей, потому что было жутко интересно, о чем говорят эти умные люди.

Тогда я услышала впервые имена многих личностей, о которых тогда говорили или негативно, или никак. Узнала про Алаш Орду, про историю казахов, очень отличавшуюся от той, что была в учебниках. И тогда же я услышала это имя – Миржакып. Оно запомнилось своей необычностью.

Это была такая своеобразная читальня, коих по стране было, вероятно, немало. Люди читали тайно и передавали друг другу труды запрещенных авторов.

А о Миржакыпе я больше узнала в старших классах, когда перешла в казахскую школу. Это были первые годы Независимос­ти, менялись программы и риторика преподавания. Казахскую литературу у нас вел молодой учитель, аспирант, и поэтому мы читали запоем, обсуждали порой до споров.

«Бақытсыз Жамал» запомнилась очень, это были слезы и неуемная жалость к бедной Жамал, жертве царившего режима и человеческой глупости. Потом, спустя годы, пойму, что это был не просто первый роман в казахской литературе, это был манифест женской свободы.

А еще позже, приехав на его малую родину и побывав в музее, я осознаю, как же порой все бывает циклично. Миржакып Дулатулы – автор первого казахского романа о судьбе женщины, где поднимаются вопросы о правах женщины, о девичьей душе, о роли и статусе дочери. И имя писателя увековечено во многом благодаря его дочери, единственной выжившей из всех детей.

Гульнар Дулатова была врачом, причем врачом талантливым. И она была дочерью своего отца. Именно она впервые направила в Комитет по политической реа­билитации жертв сталинских репрессий при ЦК КПСС материа­лы, касающиеся лидеров Алаш Орды: Алихана Бокейхана, Ахмета Байтурсынулы, Миржакыпа Дулатулы и других. И она больше тридцати лет своей жизни посвятила тому, чтобы доброе имя отца и его сподвижников было восстановлено.

Дочь сумела сохранить все рукописи отца и опубликовала шесть неизвестных его стихо­творений. А еще подготовила и выпустила пятитомное собрание сочинений Миржакыпа Дулатулы и три свои книги, в которых рассказала о том страшном времени.

«Шындық шырағы» Гульнар Дулатовой я прочитала несколько лет назад. И это была одна из самых сложных книг, которые мне довелось читать вообще. В ней – правда, о которой нужно говорить сейчас, которая замалчивалась много лет. Это тот самый крик отчаяния, который был подавлен и искал выхода.

Гульнар Мыржакыпкызы прожила долгую жизнь. Всевышний дал ей увидеть рассвет, когда имя ее отца и его соратников было возвращено из небытия и была рассказана правда о них. В литературном музее Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы в Торгае, на его малой родине, есть ее скульптура, сделанная из воска или какого-то другого материала. Перед ней лежат ее книги, за спиной плакат, на котором лица лидеров Алаш Орды – тех самых людей, чьи мечты о свободной нации, независимом государстве вели через все бури и испытания, несмотря ни на что.