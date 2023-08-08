Тайник с оружием

Как рассказали в областном департаменте уголовно-исполнительной системы, сотрудникам учреждения № 17 поступила оперативная информация, что один осужденный еще летом 2022 года спрятал на окраине Усть-Каменогорска оружие. В ходе проверки в районе Бабкиной мельницы во дворе заброшенного дома в погребе оперативники действительно обнаружили гладкоствольное ружье и более 10 патронов различного калибра.

Как пояснили в департаменте, изъятый ствол и боеприпасы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Виновному грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 17 млн 250 тыс. тенге, либо лишение свободы на 5 лет.