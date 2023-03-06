Тайник с похищенным оружием спецназа нашли в Атырау

Похищенное оружие нашли полицейские города Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

28 февраля сотрудники Департамента полиции области обнаружили на берегу реки Урал, в районе населенного пункта Аксай, место хранения похищенного во время январских событий оружия.

«При досмотре изъяты ружье «Форт-500», принадлежащее быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, 3 патрона калибра 12 мм, 2 гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР 54, пуленепробиваемые жилеты и каски.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», начато досудебное расследование», – проинформировали в ДП.