Уже с сентября учебное заведение начнет работу в качестве военного колледжа

Фото: Минобороны РК

В шахтерской столице Казахстана состоялся выпуск 136 воспитанников республиканской школы «Жас улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Этот выпуск – последний в статусе школы – стал особенным и исторически значимым. Уже с сентября 2025 года учебное заведение начнет работу в качестве военного колледжа. Переход школы «Жас улан» в формат военного колледжа – это начало новой главы в деле патриотического воспитания молодежи и подготовки профессионалов, готовых с честью служить Родине, отметили в министерстве.

На торжественное мероприятие были приглашены военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, участники боевых действий в Афганистане и родители выпускников. В знак глубокого уважения памяти легендарного летчика состоялось возложение цветов к бюсту Талгата Бигельдинова. Аттестаты о среднем образовании и нагрудные знаки воспитанники получили из рук ветеранов и воинов-афганцев.

Из 136 выпускников более 90 планируют продолжить обучение в высших военных учебных заведениях страны.

– За два года в «Жас улане» я получил качественное образование, стал более дисциплинированным, ответственным, физически выносливым. Уверен, что эти качества и полученные в стенах школы знания помогут мне при поступлении в Военный институт Сухопутных войск и в будущей офицерской службе, – поделился выпускник Айберген Тұрсынбек.

Особую торжественность мероприятию придал вальс в исполнении уланов и студенток Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета. А после демонстрации элементов рукопашного боя воспитанники школы прошли торжественным маршем по плацу.

Карагандинская республиканская школа «Жас улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова в прошлом году отметила 40-летний юбилей. За это время ее окончили более пяти тысяч выпускников, добавили в Минобороны.