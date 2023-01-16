"Тайну" загадочного исчезновения 2-летнего ребенка из дома раскрыли жамбылские полицейские

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15 января в полицию города Каратау поступило сообщение о пропаже из дома 2-летнего ребенка. Мать ребенка рассказала, что оставила его с бабушкой и ушла в магазин, а, вернувшись, не обнаружила дома.

Стражи порядка начали досудебное расследование по пункту 5 части 2 уголовной статьи «Похищение человека».

Руководство Департамента полиции Жамбылской области оперативно выехало в Каратау для поисков малыша.

«После поступления вызова мы незамедлительно начали поиски мальчика. Были задействованы 80 сотрудников полиции, более 50 волонтеров и неравнодушных жителей района. Мы обошли каждый уголок города, заглянули во все люки, исследовали подвалы и крыши домов. Главное для нас было найти ребенка живым и здоровым», – сказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних отдела местной полицейской службы Таласского РОП капитан полиции Жангали Копжасаров.

В результате мальчика обнаружили в мечети и доставили в центральную районную больницу. Каких-либо травм или признаков переохлаждения у него не было.

Полицейские предварительно установили, что в отсутствие матери к бабушке пришли знакомые и стали распивать алкоголь. Услышав плач малыша, один из гостей, находясь в сильном опьянении, завернул его в плед и отнес в ближайшую мечеть.

В настоящее время ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.