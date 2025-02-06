Тайны закулисья: кто создает костюмы для артистов «Астана Опера»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как известно, 2025 год в нашей стране объявлен Годом рабочих профессий. При этом, когда речь заходит о рабочих специальностях, в первую очередь на ум приходят сотрудники крупных заводов и предприятий. Однако и в столичном театре немало людей, посвятивших свою жизнь рабочей профессии, сообщает Kazpravda.kz

В настоящее время в швейном цехе театра трудится 20 человек, включая швей, их помощников, закройщиков, технологов, специалистов и начальника цеха.

Первая героиня - закройщица головных уборов Дина Джакиенова. В эту сферу она пришла по зову сердца 43 года назад. Половину этих лет она посвятила работе в театральном швейном цехе, став настоящим мастером своего дела. Сначала она работала в Национальном театре оперы и балета имени К. Байсеитовой, а в 2013 году, когда в столице открылся театр «Астана Опера», вместе с группой коллег перешла сюда.

«Работа театральной швеи совсем не похожа на труд частного портного. Мы работаем по эскизам, созданным художниками по костюмам. В этом отношении хотелось бы отметить нашу тесную работу с итальянским художником по костюмам, кавалером ордена «Достық» Франкой Скуарчапино, заслуженными деятелями Казахстана Софьей Тасмагамбетовой, Павлом Драгуновым и другими известными дизайнерами, где каждый их костюм, как произведение искусства, поэтому требует очень тонкой работы с эскизами. А также методы пошива костюмов для оперных и балетных солистов существенно различаются. На сцене артисты должны чувствовать себя комфортно, поэтому в их костюмах не должно быть ни единого недостатка. Мы прилагаем все усилия, чтобы костюмы полностью соответствовали их ожиданиям. Так как я швея, многие просят меня сшить одежду, но я стараюсь сосредоточиться исключительно на своей основной работе в театральном цехе. Всю свою энергию я направляю на то, что делаю здесь, – рассказывает Дина Джакиенова.

Одной из особенностей пошива головных уборов по сравнению с костюмами является то, что здесь требуется исключительно ручной труд. В 80-х годах Дина Джакиенова сначала освоила пошив мужской одежды в техническом училище в Аркалыке, а затем прошла пятимесячные курсы по пошиву головных уборов в Шымкенте. Сейчас она работает над головными уборами для номеров «Аралым», «Тойбастар» и «Әлем», недавно вошедших в репертуар театра. Глядя на ее работу, становится очевидно, что Дина Джакиенова обладает еще и большим талантом к декоративно-прикладному искусству.

«Если у тебя есть любовь к шитью, можно сшить все - и одежду, и головные уборы. Когда работа приносит удовольствие, не считаешься со временем и терпишь любые трудности. Молодежи хочу сказать: никогда не бойтесь осваивать рабочие профессии. Швея - одна из тех профессий, которая достойна огромного уважения», – заключает Дина Джакиенова.

Полностью согласна с ней и мастер по пошиву костюмов Гульбану Муканова, которая посвятила свою жизнь швейному делу.

«Недаром говорят: «Глаза боятся, а руки делают». В процессе работы не замечаешь трудностей, но когда костюм готов, смотришь на него с гордостью и удовлетворением. Особенно радуешься, когда во время репетиций видишь артистов в костюмах, сшитых твоими руками. Один костюм - это результат работы множества специалистов: дизайнеров, технологов, швей», - говорит Гульбану Муканова.

Помимо иголки и ниток, еще одним главным инструментом швеи является швейная машина. Гульбану Муканова вспоминает, что, когда она только начинала свою карьеру почти сорок лет назад, машины были совсем другими. Современные модели оснащены множеством функций, которые значительно облегчают работу.

«Сейчас есть машины, в которых не нужно менять нитки. Также раньше в машинках не было подсветки, а теперь они полностью освещены. Кроме того, раньше на глажку ткани уходило огромное количество времени», – вспоминает она.

В ходе беседы и закройщица головных уборов Дина Джакиенова, и мастер по пошиву костюмов Гульбану Муканова поделились, что в этом году выходят на заслуженный пенсионный отдых. Сейчас они активно передают свои знания и богатый опыт молодым специалистам. В этой связи следует упомянуть, что при «Астана Опера» работает детская студия театральных ремесел, где девочки осваивают швейное мастерство у опытных наставников. Есть уверенность, что в будущем эти юные дарования также овладеют одной из рабочих профессий.

Одной из таких молодых мастеров в швейном цехе театра «Астана Опера» является Айгерим Жанабергенова. Окончив Казахский национальный университет искусств в Астане по специальности «художник по костюмам», она пришла в столичный театр, чтобы набраться практического опыта.

«Лучше всего начинать с самых основ, тогда ты понимаешь весь процесс работы. Если ты любишь свое дело, то обязательно добьешься результата. Я работаю в швейном цехе «Астана Опера» уже более двух лет, и мне очень нравится моя работа. К каждой премьере мы шьем новые костюмы. Сначала изучаем эскизы, советуемся с технологом, и только после этого приступаем к пошиву. Если я чего-то не знаю, опытные коллеги всегда готовы помочь, и я у них многому учусь. В будущем мечтаю открыть свой собственный швейный цех», – делится Айгерим Жанабергенова.

По ее мнению, профессия швеи никогда не потеряет актуальности, так как это востребованная специальность. Умение шить помогает Айгерим и в повседневной жизни: она сама шьет себе сумки, брюки, куртки и другие необходимые вещи и аксессуары.