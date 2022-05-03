Тайные маршруты служебного авто

«Раздвоение» автотранспорта наблюдается в районных акиматах Актюбинской области.

В двадцатых числах июля прошлого года на автодороге Алга – Актобе Центр оперативного управления департамента полиции зафиксировал превышение допустимой скорости автомашиной Toyota Corolla. Как выяснилось, за рулем служебного автомобиля, закрепленного за акиматом Иргизского района, находился сын акима района Б. Сагидолла. Он признался полицейским, что без ведома отца Адилкерея Сагидуллаевича Ауелбаева и без страхового полиса на автотранспорт возил за сотни километров в Алгинский район на лечение секретаря заместителя района Даурена Кабылбаева.

– Точную дату не помню, в марте мне поручили передать автомобиль Кабылбаеву, он должен был сдать его в ремонт в Актобе. Только в ноябре мне вернули его, ключи получил в антикоррупционной службе. До этого с марта по октябрь ­возил заместителя акима района Байдаулетова на своем личном автомобиле, заправлял его он, только при выезде в Актобе в соответствии с приказом использовал лимит, положенный Toyota Corolla, – объяснил водитель Жасулан Туысбаев.

В октябре департамент внут­реннего государственного ауди­та выявил необоснованное расходование 785 литров бензина марки АИ-92 и 3 627 литров сжиженного газа на упомянутый автомобиль, хотя по документам он находился в неисправном состоянии. Главный специалист аппарата райакимата Акбупе Жакенова в объяснительной написала: «На балансе находятся четыре автомобиля. 26 июля 2021 года был заключен договор о государственных закупках услуг. Как только руководитель аппарата Мырзагарин поставил электронную подпись под актом выполненных работ по Toyota Corolla, госномер 791 AR⁄04 от 29 июля 2021 года, мне поступил электронный счет, по которому я перечислила ИП «Аймашев А.» 433 тысячи тенге».

Кроме того, необоснованно была начислена зарплата в 415 400 тенге и 297 500 тенге в качестве возмещения командировочных расходов тому самому секретарю Кабылбаеву, месяцами отсутствовавшему на рабочем месте, именно его возили на лечение в Алгу. Таким образом, сумма необоснованно израсходованных денежных средств составила 1 миллион 36 тысяч 800 тенге. Следует отметить, 8 декабря 547 337 тенге добровольно возместили Кабыл­баев и 323 900 тенге водитель Туыс­баев. Кстати, о секретаре. В рай­акимате вместо двух по нормативу числятся четыре.

Дисциплинарное дело, возбужденное в отношении замес­тителя акима района Аслана Байдаулетова и руководителя аппарата акима района Бактыбая Мырзагарина, было рассмотрено на заседании совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы в Актюбинской области. Вопросов к ним было достаточно.

– Почему вы в табеле отмечали 8 часов рабочего дня, хотя человека не было на месте, и допус­тили незаконную оплату труда? Выдавали бензин на транспорт, который находился в ремонте. По закону автомобили должны быть у акима района и его замес­тителя, у вас на балансе четыре, как и секретарей для двух приемных. Чем они заняты? Почему не писали служебные записки? В марте отправили автомобиль на ремонт и только в конце июля провели мероприя­тия по закупу услуг. Подписав акт оказанных услуг, произведя полный расчет, не приняли надлежащих мер для возврата Toyota Corolla, в результате им пользовались другие лица в личных целях, – обозначил главные претензии руководитель департамента по делам госслужбы Адильбек Мукашев.

В свое оправдание руководитель аппарата Бактыбай Мырзагарин сообщил, что секретарь Кабылбаев был откомандирован в Актобе 9 апреля и находился там до октября, выполняя разовые служебные поручения акима района.

– Я пережил депрессию, чуть не уволился. Ситуация, в которой оказался, характерна и для других организаций. Не хочу никого обвинять. В любом случае госслужащий, приняв присягу, принимает на себя определенные обязательства. Но я не могу контролировать акима района, он не отчитывается передо мной. Все в курсе, что за рулем был его родственник. И сейчас не могу ничего сказать, потому что акима нет на этом совете. Признаю, были упущения с моей стороны, – поделился Бактыбай Мырзагарин, чуть не оказавшийся подсудимым.

В ходе обсуждения дисциплинарного дела члены совета обратили внимание на то, что из поля зрения выпал аким района (теперь уже бывший), допустивший все указанные нарушения. Оказалось, сегодня он трудится на другом участке. В правилах наложения дисциплинарного взыс­кания на госслужащих сказано, что если он перешел на другую должность, то не несет ответственность за работу на прежней.

– Но если руководители, допустив такие нарушения, будут переходить на другую работу и оказываться безнаказанными, как можно добиться порядка? В таком случае он получает «доб­ро» на новые «подвиги», – заметил член областного общественного совета Марат Койлыбаев.

В итоге должностным лицам было высказано пожелание соблюдать нормативы. Не ссылаться на начальство, на порядок, установленный ранее. Должен быть один ориентир – закон. Случившееся – правовая неграмотность, несоответствие служебному положению. Не стоит подписывать документ, зная заранее, что он неправилен. От ответственности не уйти.

Анализ обстоятельств установил отсутствие в действиях акима Иргизского района, руководителя аппарата, секретаря Кабылбаева злоупотребление полномочиями, что исключает уголовную ответственность. Между тем указанные лица нарушили требования ­Этического кодекса государственных служащих РК. Совершению нарушений способствовало и незнание требований бухгалтерского учета.

Советом по этике принято решение о прекращении дисциплинарного дела в отношении заместителя акима Иргизского района Аслана Байдаулетова, но история получит продолжение. В ходе разбирательств были выявлены факты подделки его подписи в документах, что подтвердил филиал Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК. Рекомендовано сделать предупреждение о неполном служебном соответствии руководителю аппарата акима района Бактыбая Мырзагарина.

Следующий вопрос повестки дня совета показал, что служебный автомобиль – большое искушение для госслужащих.

Выговор объявлен заместителю акима Байганинского района Асету Жеткизгенову. Он в нарушение норм Этического кодекса государственных служащих отправился вместе с супругой в командировку – принять участие в праздновании 80-летия уроженца района. Аксакал проживает в областном центре, и его фамилия совпала с девичьей фамилией жены районного чиновника. На это и обратил внимание один из гостей тоя, о чем тут же сообщил в департамент по делам госслужбы, приложив к письму фотографии.

Проверка выявила, что за 250 км Жеткизгенов отправился в служебной машине с целой делегацией. Кроме жены, его сопровождали директора Дома культуры, Централизованной библиотечной системы и музея. При этом последние не поставили в известность о поездке руководителя районного отдела культуры и развития языков, в чьем подчинении находятся. Соответственно, не было приказа о командировке в областной центр. Да и автомобиль, на котором они поехали, как оказалось, по приказу руководителя аппарата акима района по документам был отправлен на два дня в Актобе для проведения технического осмотра…

Налицо необходимость проработать в регионе автомобильную тему, чтобы прекратить порочную практику.