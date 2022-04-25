На таможенном посту «Майкапчагай» Восточно-Казахстанской области выявили контрабандную партию оптических прицелов. Всего сотрудники поста, расположенного в Зайсанском районе на границе с КНР, обнаружили 65 оптических прицелов для оружия пяти видов.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента госдоходов, тайный груз выявили с помощью мобильного инспекционно-досмот­рового комплекса, на котором просканировали автомобиль. В таможенной декларации военное оборудование не значилось.

– Автомобиль направлялся транзитом в Европу, – рассказали в департаменте. – Понятно, что если бы такой специфический товар нашли при пересечении границы одного из европейских государств, мог бы пострадать имидж нашей страны.

Изъятая партия направлена на таможенную экспертизу.

К слову, пост «Майкапчагай», закрытый на протяжении

2020–2021 годов в связи с карантинными ограничениями по COVID-19, возобновил работу всего два месяца назад. За этот период эффективность таможенных досмотров составила 60%.