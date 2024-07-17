«Таза Қазақстан»: новый сервис подачи заявок разработали в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в Минэкологии в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан» был разработан новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством удобного телеграмм-чат-бота @TazaQazBot.

Это позволит каждому неравнодушному жителю страны моментально фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему.

Вся информация в виде заявки поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя.

Кроме того, жители могут сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий.

«В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий. В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в телеграмм-боте. После выполнения заявки они смогут оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки», – проинформировали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что сервис «Таза Қазақстан» направлен на улучшение качества жизни населения в нашей стране, предоставляя каждому гражданину возможность активно участвовать в поддержании чистоты и порядка.