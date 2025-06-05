«Таза Қазақстан»: таблички из переработанного пластика

Статьи,Таза Казахстан
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В честь Дня эколога, в Алматы установлена первая информационная табличка, изготовленная из переработанного пластика на редкое дерево. Таким нововведением решено привлечь внимание к вопросам экологии и устойчивого развития жителей и гостей мегаполиса, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На табличке содержится информация о дереве – дано его описание, вид, возраст и особенности. Пока такая табличка установлена у дуба. В будущем по примеру ведущих мировых мегаполисов планируется оснастить подобными табло большинство возрастных деревьев города.

Этот шаг стал частью более широкой программы по формированию экологического сознания среди горожан. В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» и городской программы «Алматы – наш общий дом» в городе регулярно проводятся экологические мероприятия и акции, направленные на внедрение системы раздельного сбора отходов и развитие культуры осознанного потребления.

Ранее на базе первого Экохаба, из собранных пластиковых крышек начали изготавливать полезные и декоративные изделия: брелоки, подставки, указатели, шахматные доски и фигурки, а также элементы уличной мебели.

 

#экология #таблички #Таза Қазақстан

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