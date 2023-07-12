Те, кем стоит гордиться!

4-5 июля 2023 года в городе Варна, Болгария состоялся KWU World Cup (Кубок Мира) по каратэ.

В борьбе за заветный Кубок принимали участие юноши — 14-15 лет, 16-17 лет, молодежь — 18-21 год, девушки — 14-15 лет, 16-17 лет, 18-21 год, 18+ в открытой весовой категории и мужчины — 18+ в абсолютной весовой категории.

На Кубке Мира принимало участие более 500 человек из 27 стран мира. Наша сборная г. Астаны добилась огромных успехов и с достоинством защитила цвета флага нашей страны на международной арене, показав свое мастерство ведения боя, целеустремленность и непоколебимый дух. Тем самым представив, как высок уровень каратэ в Казахстане на мировом поприще!

Из 21 разыгранной медали, сборная нашего города завоевала 11 медалей из них 10 золотых и 1 серебряная медаль.

Чемпионами и призерами стали:

Рубахов Кирилл 14-15 лет (до 60 кг) — 1 место

Ошкин Данила 14-15 лет (св. 70 кг) — 1 место

Романулы Руфат 16-17 лет (до 65 кг) — 1 место

Зимарев Антон 18-21 год (до 75 кг) — 1 место

Кинзерский Анджей 18-21 год (до 85 кг) — 1 место, а также (в открытой весовой категории для мужчин 18+) — 1 место

Ибраев Арлан 16-17 лет (св. 75 кг) — 2 место

Рамазанова Алина 14-15 лет (до 45 кг) — 1 место

Касымова Жания 16-17 лет (до 55 кг) — 1 место

Перч Ангелина 16-17 лет (до 65 кг) — 1 место

Осипенко Алина 16-17 лет (св. 65 кг) — 1 место

Одним из важнейших факторов и аспектов в боевых искусствах является техническая подготовка бойца. На Кубке Мира в номинации за самую лучшую технику получили награды именно наши спортсмены!

Самыми технически высоко подготовленными бойцами стали: Романулы Руфат, Ошкин Данила и Осипенко Алина.

Вот, что рассказал о прошедшем турнире трехкратный чемпион Кубка Мира, Мастер Спорта международного класса по каратэ Шинкиокушинкай РК Зимарев Антон:

— Турнир прошел на высочайшем уровне, на турнире участвовало более 500 участников из 27 стран.

— Сколько вы провели боев?

— Я провел 5 боев, среди которых одержал 3 досрочные победы.

— Считаете ли вы, что сборная г. Астаны успешно выступила?

— Сборная Астаны показала высочайший результат на этих соревнованиях. Была проведена большая работа при подготовке бойцов на кубок мира, многочисленные часы, проведенные в зале, а так же на учебно-тренировочных сборах дали свои плоды на соревнованиях.

— Что вас вдохновляет в этом спорте?

— Меня вдохновляет то, что я могу выступать под флагом своей страны, защищать честь нашей Республики на международных соревнованиях, радовать своих родных и близких достижениями и показывать высокий уровень своей подготовки.

— Каратэ для вас в трех словах?

— Дисциплина, дух, целеустремленность, но в целом, лично для меня в трех словах нельзя описать значение спорта в моей жизни, так как он является неотъемлемой ее частью.

— Каковы ваши цели и планы на будущее?

— На ближайшее будущее цель выиграть еще один Чемпионат Мира.

— Какой совет может дать всем будущим поколениям?

— Мой совет для молодежи, это то, что нужно отдавать себя любимому делу и тогда у вас все получится. Не связывать свою жизнь с плохими вещами, а заниматься спортом, учиться, прогрессировать и получать удовольствие от жизни!

Так же небольшое интервью дал Мастер спорта РК Кинзерский Анджей.

Он стал чемпионом Кубка Мира в двух категориях.

— Насколько тяжело дался турнир и каков тот самый вкус победы?

— После первого дня соревнований, даже несмотря на победу, были смешанные чувства, так как я понимал, что на этом все цели еще не выполнены и предстоит более важный «забег» на следующий день, более важная ступень в моей карьере, которую предстоит пройти. Пройдя через все переживания, сомнения и усталость, наконец, завоевав звание чемпиона Кубка Мира в открытой весовой категории, я понял, что весь труд, все усилия и вся помощь со стороны одноклубников, тренера и родителей была не зря.

— Сколько боев вы провели?

— В общей сложности я провел 10 боев. Четыре из которых, я провел в первый день в категории 18-21 год до 85 кг, где я забрал золото. И шесть боев во второй день в категории 18+ открытый вес, где так же стал победителем.

— В какой день соревнования оказались сложнее для вас?

— Конечно же, самые сложные бои состоялись во второй день, так как там собрались более опытные и сильные соперники со всех стран, которые уже выигрывали престижные турниры.

— Как это, за один турнир, дважды стать чемпионом Кубка Мира?

— Это непередаваемые эмоции, мне бы хотелось ощутить их еще раз. Надеюсь у меня будет еще множество возможностей испытать такие чувства.

— Какие цели и какие вершины будете покорять дальше?

— Дальнейшая цель стать чемпионом Мира в Абсолютной весовой категории по федерации “Shinkiokushinkai”, турнир который будет проходить в этом году в октябре в Японии.

— Желаем вам удачи!

Так же хочется отметить огромный вклад тренерского штаба, а в частности главного тренера сборной нашего города — Султанбекова Жанболата, который вырастил и воспитал большое количество высококлассных бойцов и чемпионов.

Наша сборная по каратэ из года в год добивается все больших успехов, пожелаем ей удачи и в будущем. Пусть спорт в нашей стране процветает и в дальнейшем!