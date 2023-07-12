Те, кем стоит гордиться!

4-5 июля 2023 года в городе Варна, Болгария состоялся KWU World Cup (Кубок Мира) по каратэ.
В борьбе за заветный Кубок принимали участие юноши — 14-15 лет, 16-17 лет, молодежь — 18-21 год, девушки — 14-15 лет, 16-17 лет, 18-21 год, 18+ в открытой весовой категории и мужчины — 18+ в абсолютной весовой категории.
На Кубке Мира принимало участие более 500 человек из 27 стран мира. Наша сборная г. Астаны добилась огромных успехов и с достоинством защитила цвета флага нашей страны на международной арене, показав свое мастерство ведения боя, целеустремленность и непоколебимый дух. Тем самым представив, как высок уровень каратэ в Казахстане на мировом поприще!
Из 21 разыгранной медали, сборная нашего города завоевала 11 медалей из них 10 золотых и 1 серебряная медаль.
Чемпионами и призерами стали:
Рубахов Кирилл 14-15 лет (до 60 кг) — 1 место
Ошкин Данила 14-15 лет (св. 70 кг) — 1 место
Романулы Руфат 16-17 лет (до 65 кг) — 1 место
Зимарев Антон 18-21 год (до 75 кг) — 1 место
Кинзерский Анджей 18-21 год (до 85 кг) — 1 место, а также (в открытой весовой категории для мужчин 18+) — 1 место
Ибраев Арлан 16-17 лет (св. 75 кг) — 2 место
Рамазанова Алина 14-15 лет (до 45 кг) — 1 место
Касымова Жания 16-17 лет (до 55 кг) — 1 место
Перч Ангелина 16-17 лет (до 65 кг) — 1 место
Осипенко Алина 16-17 лет (св. 65 кг) — 1 место
Одним из важнейших факторов и аспектов в боевых искусствах является техническая подготовка бойца. На Кубке Мира в номинации за самую лучшую технику получили награды именно наши спортсмены!
Самыми технически высоко подготовленными бойцами стали: Романулы Руфат, Ошкин Данила и Осипенко Алина.
Вот, что рассказал о прошедшем турнире трехкратный чемпион Кубка Мира, Мастер Спорта международного класса по каратэ Шинкиокушинкай РК Зимарев Антон:
— Турнир прошел на высочайшем уровне, на турнире участвовало более 500 участников из 27 стран.
— Сколько вы провели боев?
— Я провел 5 боев, среди которых одержал 3 досрочные победы.
— Считаете ли вы, что сборная г. Астаны успешно выступила?
— Сборная Астаны показала высочайший результат на этих соревнованиях. Была проведена большая работа при подготовке бойцов на кубок мира, многочисленные часы, проведенные в зале, а так же на учебно-тренировочных сборах дали свои плоды на соревнованиях.
— Что вас вдохновляет в этом спорте?
— Меня вдохновляет то, что я могу выступать под флагом своей страны, защищать честь нашей Республики на международных соревнованиях, радовать своих родных и близких достижениями и показывать высокий уровень своей подготовки.
— Каратэ для вас в трех словах?
— Дисциплина, дух, целеустремленность, но в целом, лично для меня в трех словах нельзя описать значение спорта в моей жизни, так как он является неотъемлемой ее частью.
— Каковы ваши цели и планы на будущее?
— На ближайшее будущее цель выиграть еще один Чемпионат Мира.
— Какой совет может дать всем будущим поколениям?
— Мой совет для молодежи, это то, что нужно отдавать себя любимому делу и тогда у вас все получится. Не связывать свою жизнь с плохими вещами, а заниматься спортом, учиться, прогрессировать и получать удовольствие от жизни!
Так же небольшое интервью дал Мастер спорта РК Кинзерский Анджей.
Он стал чемпионом Кубка Мира в двух категориях.
— Насколько тяжело дался турнир и каков тот самый вкус победы?
— После первого дня соревнований, даже несмотря на победу, были смешанные чувства, так как я понимал, что на этом все цели еще не выполнены и предстоит более важный «забег» на следующий день, более важная ступень в моей карьере, которую предстоит пройти. Пройдя через все переживания, сомнения и усталость, наконец, завоевав звание чемпиона Кубка Мира в открытой весовой категории, я понял, что весь труд, все усилия и вся помощь со стороны одноклубников, тренера и родителей была не зря.
— Сколько боев вы провели?
— В общей сложности я провел 10 боев. Четыре из которых, я провел в первый день в категории 18-21 год до 85 кг, где я забрал золото. И шесть боев во второй день в категории 18+ открытый вес, где так же стал победителем.
— В какой день соревнования оказались сложнее для вас?
— Конечно же, самые сложные бои состоялись во второй день, так как там собрались более опытные и сильные соперники со всех стран, которые уже выигрывали престижные турниры.
— Как это, за один турнир, дважды стать чемпионом Кубка Мира?
— Это непередаваемые эмоции, мне бы хотелось ощутить их еще раз. Надеюсь у меня будет еще множество возможностей испытать такие чувства.
— Какие цели и какие вершины будете покорять дальше?
— Дальнейшая цель стать чемпионом Мира в Абсолютной весовой категории по федерации “Shinkiokushinkai”, турнир который будет проходить в этом году в октябре в Японии.
— Желаем вам удачи!
Так же хочется отметить огромный вклад тренерского штаба, а в частности главного тренера сборной нашего города — Султанбекова Жанболата, который вырастил и воспитал большое количество высококлассных бойцов и чемпионов.
Наша сборная по каратэ из года в год добивается все больших успехов, пожелаем ей удачи и в будущем. Пусть спорт в нашей стране процветает и в дальнейшем!