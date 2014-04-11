Культура

Театр текста и жеста

Новая сцена, появившаяся в алматинской топографии год назад, изначально заявляла о себе как о театре без узких рамок. Абсурд, эксперимент, национальная или европейская драматургии – все в строку, главное, чтобы не скучно. 

Небольшой уютный зальчик на углу Абая – Жарокова появился благодаря меценатам и в память о театральном режиссере и киноактере Байтене Омарове. В труппе работают его воспитанники, выпускники эстрадно-циркового колледжа, с которыми он начинал еще в 2006 году. Однако сегодня театр имеет скорее антрепризный характер. Пост художественного руководителя в нем занимает известный казахстанский актер и телеведущий Евгений Жуманов.

Идея поставить нашумевшую (премия Мольера, премия Лоуренса Оливье и международная премия «За лучшую комедию года») пьесу на подмостках «Жас сахны» принадлежит именно ему. Француженка Ясмина Реза – мировая знаменитость. Она на гребне волны – по ее пьесам ставят спектакли в Мадриде, Париже, Москве, Лондоне, Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, снимают фильмы. Реза – мастер диалогов и мастер конфликтов. И нет такого конфликта, в котором Реза не найдет комичной стороны.

Art – комедия на троих. Троих друзей, чья 15-летняя дружба дала трещину после нескольких непродолжительных дискуссий о современном искусстве. Поводом для раздора стала покупка одним из них картины образчика современного искусства – идеально белое полотно с тремя параллельными белыми полос­ками. Работа вымышленного автором великого абстракциониста обошлась ценителю в 200 000 евро. С оглашения стоимости шедевра и начинается «открытый сеанс психоанализа». За полтора часа действа камрады успевают вдоволь наговориться, перейти на личности, слегка подраться и наконец помириться. Драматургия «зеркалит» срез буржуазного общества и пристрастно пробует на вкус понятия мужской дружбы и мужских амбиций, взгляды на современное искусство и собственно искусство.

В целом спектакль актерский – театр текста и жеста. Ситуа­ции намечены пунктиром, а сочность и «портретное» сходство зиждется на талантах и мастерстве участников. За воплощение этой тонкой, выверенной драматургии взялись молодые актеры Немецкого театра Сергей Тейфель и Александр Шитов, а также актер и режиссер театральной студии DiWel Антон Дукравец. Работа над спектаклем началась 2 месяца назад и шла совершенно автономно – все идеи по игре рождались внутри творческого трио. Однако в какой-то момент друзьям (по спектаклю и в жизни) понадобился опытный взгляд со стороны, который осуществил режиссер ТЮЗа им. Натальи Сац Владимир Крылов. «Главной задачей было не дать индивидуальностям передраться», – скромно обозначил он свою роль в постановке. 

Трудно представить обстановку репетиций, но на сцене в день премьеры было «жарко». Словесные дуэли, местами тяжеловесные у Реза, держали внимание. Дукравец, игравший консерватора Марка, сыпал французским и был неистов как гасконец, Тейфель очень правдоподобно предстал в роли артистичного невротика, а роль Ивана-примирителя, сыгранная Шитовым, получилась невероятно обаятельной. Любителям интеллектуальных комедий спектакль явно придется по душе. 

Сейчас только началась «обкатка» постановки, но очевидно, что эксперимент «улыбки без кота» удался.

Анна ЛИТОВА, Алматы

фото из архива «КП»

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