Технологические хабы планируют открыть во всех регионах Казахстана

Меры по дальнейшему инновационно-технологическому развитию Казахстана обсуждены на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Глава ведомства Багдат Мусин выступил с докладом об итогах деятельности за 2022 год, а также о планах по повышению качества и доступности госуслуг, модернизации ЦОНов и внедрению новых цифровых сервисов для населения и бизнеса, развитию телекоммуникационной и аэрокосмической отраслей, цифровой трансформации госаппарата и укреплению информационной безопасности страны.

В частности, продолжится работа по переводу сделок с недвижимостью и коммунальных договоров в онлайн-формат, автоматизации проверок бизнеса на основе данных системы управления рисками, разработке единого сервиса для взаимодействия инноваторов и недропользователей, развитию платформ e-Health, e-Otinish, e-Gov business, Smart Data Ukimet и др.

С докладами также выступили руководители АО «Казахтелеком», АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» и технопарка IT-стартапов Astana Hub.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач министерства является повсеместное обеспечение граждан качественной сотовой связью и Интернетом. По его словам, необходимые меры должны быть приняты в рамках разрабатываемого Нацпроекта «Доступный Интернет».

«Сегодня уже ведется работа по внедрению связи 5G, которой в первую очередь планируется охватить города республиканского значения и областные центры. Наряду с этим важно продолжать развитие стандартов 3G и 4G в регионах с повышением качества связи», – сказал Алихан Смаилов.

Особое внимание глава Правительства акцентировал на необходимости развития региональной экосистемы технологических хабов для вовлечения талантливой молодежи в IT-сектор.

«У молодых людей в регионах должны быть все возможности для изучения передового опыта и развития инновационного мышления, а также необходимая техническая инфраструктура для реализации своих идей и успешного выхода на международные рынки. Для решения этой задачи министерству нужно проработать с акиматами вопрос открытия и поддержки технологических хабов по модели Astana Hub во всех регионах страны», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил МЦРИАП разработать и до 1 марта принять Дорожную карту по становлению Казахстана цифровым региональным хабом. В ней должны быть отражены шаги по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей (проекты «Каспий ВОЛС», «Запад-Восток» и др.), соединяющих Европу и Восточную Азию через территорию нашей республики, и по запуску сопутствующих центров обработки данных.

В заключение Алихан Смаилов отметил важность централизации всех информационных систем госорганов на платформе Smart Data Ukimet, дальнейшего расширения перечня проактивных госуслуг, принятия комплексных мер по обеспечению национальной информационной безопасности, а также интеграции космических технологий в экономику.

«Глава государства поручил к 2029 году увеличить долю цифровых технологий в экономике более чем в 2 раза. В этой связи все необходимые действия нужно отразить в отраслевых концепциях и планах развития госорганов. Министерству также следует усилить координацию «цифровых» вице-министров», — заключил он.