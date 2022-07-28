Технология социальной ответственности

Кербулакский район может стать одним из ведущих в обеспечении области Жетысу овощами и стройматериалами при условии внедрения новейших технологий.

В этом акима области Бейбита Исабаева в ходе рабочей поездки по региону убедил опыт работы крупного крестьянского хозяйства «Қызылшоқы», возглавляе­мого Алданом Бекиевым.

На своем поле, где выращивают картофель, лук и гречиху, декханин показал работу современных дождевальных установок-фрегатов турецкого производства. На сегодняшний день это один из самых эффективных и универсальных способов орошения, что особенно важно для засушливого региона. Широкозахватные машины способны за один раз обеспечить поливом до 40 га посевов. В хозяйстве имеются 11 тыс. га земли, где большую часть занимает богара. Однако благодаря применению новых технологий ежегодно увеличивается площадь пашни не только в этом отдельно взятом крестьянском хозяйстве, но и в целом по району. Потенциал региона позволяет увеличить поливные площади до 15 тыс. га.

– При решении вопроса по реконструкции двух водохранилищ в селе Нурым сможем ввести в оборот три тысячи гектаров, есть возможность расширения поливных земель в других хозяйствах до семи тысяч гектаров и более. В целом около 30% всей посевной площади области расположено в вашем регионе. Необходимо работать в этом направлении, расширять площади посевов сельскохозяйственных культур первой необходимости, и тогда мы сможем обеспечить регион собственной сельскохозяйственной продукцией, особенно в межсезонье, – сказал Бейбит Исабаев.

Аким области также подчерк­нул, что государство поддержит все инициативы полеводов по строительству овощехранилищ, обеспечит форвардные закупки выращенной продукции. Он также напомнил о важности приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства.

В планах руководства Кербулакского района – осуществление двух крупных инвестиционных проектов. Это строительство птицефабрики и молочно-товарной фермы на 10 тыс. голов крупного рогатого племенного скота. На сегодняшний день идет работа по подготовке документации, решается земельный вопрос.

– Общий объем привлекаемых инвестиций в строительство МТФ – около 87 миллиардов тенге. Это будет высокотехнологичная ферма, где удой с каж­дой коровы составит до 30 литров в сутки. Имеются предварительные договоренности с перерабатывающими заводами на поставку молока, – поделился планами представитель компании UnitedGreen в Казахстане Азамат Евлесов.

Отметим, что загруженность действующих перерабатывающих предприятий в регионе достигает чуть больше 50% процентов. Таким образом, за счет строительства новой фермы в области увеличится объем высококачественной молочной продукции, будет соз­дано ориентировочно до трехсот постоянных рабочих мест.

В ходе рабочей поездки по Кербулакскому району Бейбит Исабаев в райцентре, Сарыозеке, посетил ряд социальных объектов. Ознакомился с ходом строительства 40-квартирного многоэтажного дома, положительно оценив выполненную работу. Вместе с тем поручил руководству района, заказчику проекта и компании-подрядчику решить вопросы, возникшие при подведении инженерных коммуникаций с тем, чтобы сдать дом вовремя.

Капитальный ремонт средней школы № 49 также потребовал внимания акима области. Дело в том, что подвалы и коммуникационные колодцы здания подтапливаются грунтовыми водами. Для исправления ситуа­ции подрядная организация построит дренажную систему с обводным каналом протяженностью чуть больше километра, позволяющую учебному заведению работать в нормальном режиме.

На сегодняшний день капитальный ремонт школы продолжается и, как подчеркнул аким области, из-за ошибки проектировщиков, некачественного технического обследования не должны страдать дети.

– Необходимо принять все меры для своевременного завершения строительных работ, – сказал Бейбит Исабаев.

Строится в Сарыозеке и поликлиника на 350 посещений. Аким облас­ти поручил оказать поддержку в завершении объекта, с учетом его высокой социальной значимости.

А вот компании «КолсайСтрой», подрядившейся построить в райцентре четвертую очередь водопровода, аким области в ходе встречи с ее руководством и знакомства с ситуацией выразил недоверие. И было за что. Проект стоимостью 1 млрд тенге подрядчиками завершен всего на 60%. А срок его сдачи приближается. При этом освоено лишь 560 млн тенге, своевременно полученных строителями. Руководство компании назвало массу причин отставания от графика и ни одного конструктивного предложения по исправлению ситуации…

– Почему из-за ваших проблем должны страдать люди? Вы свое­временно получили все необходимые средства. Государство выполнило все обязательства. В этой ситуации мы вынуждены будем принять серьезные меры и подать на вас в суд. Другого пути решения проблемы я не вижу, – заявил Бейбит Исабаев.

Завершающим пунктом поездки главы региона по Кербулакскому району стал цементный завод «АлаЦем». Ежегодная мощность предприятия – 1,5 млн тонн продукции. Не считая внутреннего рынка, завод экспортирует цемент в Китай, Монголию и некоторые другие азиатские страны.

Бейбита Исабаева ознакомили с системой деятельности предприятия, где трудятся 654 человека. Второй год местные инженеры, технические работники и операторы осваивают тонкости производственного процесса, готовясь полностью заменить работающих на предприятии иностранных специалистов. На сегодня число казахстанских рабочих доведено до 563 человек.

Среди них Макпал Аскар, оператор центра пультового управления промышленности. Это сердце предприятия, где с помощью видеокамер отслеживается весь производственный процесс. Бригадой заводских лаборантов, другого важного участка цемент­ного производства, руководит Казира Абилсэд, жительница Кербулакского района. Заместителем начальника отдела снабжения и сбыта работает опытный сотрудник компании Балжан Батапова, в отделе администрации трудится гражданин Казахстана Дамир Тогысбай.

Тенденция увеличения местных сотрудников на предприятии продолжается, и до конца года, согласно контракту, должны обучить свою кадровую смену и уехать домой оставшиеся китайские специалисты.

Во время посещения завода аким области поинтересовался и ходом строительства дороги на участке Сарыозек – Коктал протяженностью 94 километра. Дело в том, что в период строительства самого завода дорогу разбили грузовики, подвозящие железобетонные, металлические конструкции и фрагменты оборудования. Сегодня компания за свой счет восстанавливает дорожное полотно. Руководством завода для этих целей выделено 2 млрд тенге. На сегодня 60% дорожных работ завершено. В планах – строительство отдельной технологической дороги.

Подводя итоги рабочей поездки по Кербулакскому району, следует отметить, что всякий раз, встречаясь с производственниками и бизнесменами, аким области подчеркивал их социальную ответственность перед населением.

– Мы помогаем вам реализовать все ваши планы. Внедряя новейшие технологии, вы зарабатываете деньги, платите налоги, но необходимо помнить и о социальных технологиях – о помощи людям.

К примеру, цемзавод «АлаЦем» пообещал построить несколько домов для малообеспеченных семей. Как заверило руководство предприятия, после завершения ремонта дороги заводчане организуют исполнение и этой важной задачи.