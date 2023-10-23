Техусловия для газификации можно получить на портале eGov.kz

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Владельцы жилых домов и объектов могут получить технические условия на присоединение к газораспределительным сетям, подав заявку на портале eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу электронного правительства.

Услуга предоставляется бесплатно для физических лиц.

Для ее получения на портале нужно заполнить все поля и подтвердить сведения о зарегистрированных правах и обременениях по указанному адресу.

«Для подключения к природному газу первым делом хозяевам частных домов и объектов необходимо получить технические условия. Чтобы этот этап был более комфортным и удобным для граждан, мы с Минэнерго и АО «КазТрансГаз Аймак» перевели эту услугу в онлайн. Готовый документ можно будет увидеть в личном кабинете eGov.kz», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Новая услуга «Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям» доступна на портале электронного правительства в разделе «Недвижимость» – «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Срок оказания услуги:

- для технически не сложных объектов – 5 рабочих дней;

- для технически сложных объектов – 10 рабочих дней.

Результатом оказания услуги является документ о техусловиях или мотивированный отказ.

«Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем министерства энергетики РК, комитета государственных услуг, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Национальные информационные технологии», – добавили в пресс-службе.