Тела двух маленьких детей нашли в квартире в Туркестане

Информацию о смерти малышей передала подруге их мать. Женщину разыскивают

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане обнаружили тела двух малолетних детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.

– Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения, – рассказал начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

Он добавил, что расследование дела находится под его личным контролем.