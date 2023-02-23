Тела двух женщин нашли в одном из домов Шымкента
63
Проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой выяснят причину их смерти.
Тела девушки 16 лет и женщины 58 лет обнаружили в доме по улице Ерназарова в городе Шымкент. По предварительной версии они скончались от отравления угарным газом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Отмечается, что аварийная бригада выявила нарушение монтажа газопровода и газовых приборов.
"В ванной комнате установлен самодельный отопительный котёл", - говорится в сообщении.
Проводится судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой выяснят причину смерти женщин.