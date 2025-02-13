Телефонные мошенники дислоцировались в регионах

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Если раньше эти устройства, в основном, изымались в крупных городах, то теперь злоумышленники начали размещать их и в менее населенных регионах.

Так, только за один день в городах Балхаш, Тараз, Екибастуз и Петропавловск подразделения киберполиции совместно с прокуратурой и операторами сотовой связи провели мероприятия по пресечению незаконной деятельности sim-boxов.

В ходе операции задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за содействие интернет-мошенникам.

Sim-box — это устройства, которые позволяют преступникам находиться в любой точке мира и осуществлять звонки внутри национальных операторов сотовой связи, при условии, что оборудование размещено на территории страны и использует трафик местных мобильных сетей.



