Телефонные мошенники попытались обмануть начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области

Общество
15
Андрей Кратенко

Он подыграл обманщикам и пригласил приехать за деньгами в… департамент полиции.

фото из архива "КП"

История прозвучала на заседании областного общественного совета, на котором начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов отчитывался о работе за год. Он признался, что однажды его хотели обмануть на 30 млн тенге:

– Позвонили на городской номер и сообщили, что жена совершила наезд на пешехода. Сразу же передали трубку женщине, которая сквозь слезы рассказала о том, что сбила ребенка и теперь нужны деньги на лечение и возмещение ущерба. Затем телефон взял якобы следователь, он спросил номер моего сотового телефона. Я сразу понял, что происходит, поэтому решил подыграть. После этого сразу позвонили на мой мобильный, чтобы я не смог перезвонить жене. Далее мне говорят, что за 30 миллио­нов решат проблему. Я соглашаюсь, приглашаю приехать за деньгами ко мне и называю адрес департамента полиции. В результате приехал курьер – обычный таксист...

Отвечая на вопрос, как персональная информация попадает к мошенникам, Айдын Кабдулдинов сказал, что одни сведения они находят в социальных сетях, а другие – от сотрудников госорганов. Конечно, за деньги.

В погоне за ними иные люди переступают даже через родную мать. Так, кредит на миллион тенге обманом оформил на свою мать 16-летний житель СКО.

Жительница Петропавловска вдруг получила уведомление о кредитном займе, который не делала. Женщина обратилась в управление полиции. Отвечая на вопросы оперативников, вспомнила, как однажды 16-летний сын попросил ее зарегистрироваться на сайте, на котором якобы можно скачать ответы на экзаменационные вопросы. По просьбе сына она прошла процедуру регистрации, которая включала верификацию личности. Женщина выполнила все требования: посмотрела влево, вправо…

– Как выяснилось, процедура верификации проходила на ресурсе одной из финансовых организаций, где на имя потерпевшей был оформлен кредит в размере один миллион 180 тысяч тенге, – пояснил начальник управления криминальной полиции ДП СКО подполковник полиции Иван Терзиди.

Полицейские напоминают, что финансовые организации усложнили процедуру дистанционного оформления кредитов и злоумышленники стали искать способы воспользоваться биометрическими данными других людей. Поэтому следует с осторожностью относиться к просьбам сфотографироваться, не доверять посторонним людям персональные данные.

За 11 месяцев в СКО зарегистрировано 716 интернет-мошенничеств, 91 из них связано с оформлением кредитов на чужое имя, уточняет пресс-служба ДП СКО.

#полиция #мошенничество #интернет-мошенничество #телефонные мошенники

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Гамарджоба, айналайын!
И с пером, и с фигуркой
«Я знаю, что я живу…»
Достойны признания
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 38-НП
На страже безопасного труда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 39-НП
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Найти работу в проактивном формате
Токаев подписал два закона
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил…
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Как правильно выбрать сладкие новогодние подарки, подсказал…
Воздержаться от поездок на авто призывает полиция Костанайс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]