Телефонные мошенники попытались обмануть начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области

История прозвучала на заседании областного общественного совета, на котором начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов отчитывался о работе за год. Он признался, что однажды его хотели обмануть на 30 млн тенге:

– Позвонили на городской номер и сообщили, что жена совершила наезд на пешехода. Сразу же передали трубку женщине, которая сквозь слезы рассказала о том, что сбила ребенка и теперь нужны деньги на лечение и возмещение ущерба. Затем телефон взял якобы следователь, он спросил номер моего сотового телефона. Я сразу понял, что происходит, поэтому решил подыграть. После этого сразу позвонили на мой мобильный, чтобы я не смог перезвонить жене. Далее мне говорят, что за 30 миллио­нов решат проблему. Я соглашаюсь, приглашаю приехать за деньгами ко мне и называю адрес департамента полиции. В результате приехал курьер – обычный таксист...

Отвечая на вопрос, как персональная информация попадает к мошенникам, Айдын Кабдулдинов сказал, что одни сведения они находят в социальных сетях, а другие – от сотрудников госорганов. Конечно, за деньги.

В погоне за ними иные люди переступают даже через родную мать. Так, кредит на миллион тенге обманом оформил на свою мать 16-летний житель СКО.

Жительница Петропавловска вдруг получила уведомление о кредитном займе, который не делала. Женщина обратилась в управление полиции. Отвечая на вопросы оперативников, вспомнила, как однажды 16-летний сын попросил ее зарегистрироваться на сайте, на котором якобы можно скачать ответы на экзаменационные вопросы. По просьбе сына она прошла процедуру регистрации, которая включала верификацию личности. Женщина выполнила все требования: посмотрела влево, вправо…

– Как выяснилось, процедура верификации проходила на ресурсе одной из финансовых организаций, где на имя потерпевшей был оформлен кредит в размере один миллион 180 тысяч тенге, – пояснил начальник управления криминальной полиции ДП СКО подполковник полиции Иван Терзиди.

Полицейские напоминают, что финансовые организации усложнили процедуру дистанционного оформления кредитов и злоумышленники стали искать способы воспользоваться биометрическими данными других людей. Поэтому следует с осторожностью относиться к просьбам сфотографироваться, не доверять посторонним людям персональные данные.

За 11 месяцев в СКО зарегистрировано 716 интернет-мошенничеств, 91 из них связано с оформлением кредитов на чужое имя, уточняет пресс-служба ДП СКО.