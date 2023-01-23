Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что государство взяло на себя расходы по доставке на родину тела погибшей в Италии казахстанки, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На прошлой неделе был трагический случай – наша гражданка погибла под колесами автомобиля в городе Салерно. По просьбе ее родных, мы рассмотрели их заявку, и сейчас государство выделяет средства на доставку тела девушки в Казахстан. Документы будут оформлены в ближайшее время, я думаю, до конца недели ее уже доставят в Казахстан», - сообщил Айбек Смадияров.

Он также отметил, что МИДом предусмотрены средства для помощи казахстанцам, которые оказались в трудной ситуации за рубежом.

«В случае форс-мажоров либо непредвиденных обстоятельств, естественно, государство берет все расходы на себя», - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Асем Жарбосын погибла в Италии. Трагедия произошла 17 января в городе Салерно. 20-летний водитель Peugeo сбил студентку на пешеходном переходе. Итальянские СМИ уточняли, что сбивший Асем водитель пытался оказать ей первую помощь и вызвал скорую помощь, но спасти девушку, к сожалению, не удалось. Начато расследование.