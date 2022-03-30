Тело пропавшего 16-летнего подростка обнаружили на дне реки в Костанае

Обнаружено тело без вести пропавшего 16-летнего подростка в городе Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

Полиция совместно с сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта.

27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста.

К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна реки обнаружили тело подростка.